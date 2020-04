Incucus-Sänger Brandon Boyd zeigt sich auf "Trust Fall (Side B)" stimmlich vielseitig, und auch seine Bandkollegen beeindrucken mit Verspieltheit und Ideenreichtum. (2005 Getty Images/Jo Hale)

Wer die gute alte Schallplatte kennt, weiß, dass es bei dem Format eine A- und eine B-Seite gibt. In Anlehnung an die Tradition des doppelseitigen Musikgenusses nannten Incubus ihre 2015er-EP „Trust Fall (Side A)“. Doch während man eine Vinylscheibe lediglich umdrehen muss, um die Fortsetzung zu hören, brauchten Incubus-Fans viel Geduld. Nach ganzen fünf Jahren wächst nun mit „Trust Fall (Side B)“ doch noch zusammen, was - zumindest dem Namen nach - zusammengehört. Zwischendurch hatte die 1991 gegründete Band aus Kalifornien noch ihren achten Langspieler „8“ (2017) veröffentlicht. Nachdem die Band um Sänger Brandon Boyd einst mit Funk Metal angefangen und später Nu Metal und Crossover gespielt hatte, sind Incubus inzwischen im Alternative Rock zu verorten.

Der energetische Opener der EP „Trust Fall (Side B)“ heißt „Karma, Come Back“ und fällt vor allem durch seinen raffinierten Groove auf - der Rhythmus erinnert fast ein wenig an die hypnotische Anziehungskraft des Beatles-Klassikers „Come Together“. Nach gut zwei Minuten rappelt es dann im Karton. Ohne Vorwarnung switcht die Band aus dem coolen Modus in den Radau-Overdrive, bei dem Incubus das Haus in Grund und Boden rocken. Das Spiel mit Dynamik haben sie drauf, und auch an substanziellen Inhalten mangelt es nicht. Im Interview mit „Alternative Press“ erklärte Boyd, er dachte beim Schreiben von „Karma, Come Back“ an „gewisse politische Führer“, die sich so verantwortungslos verhalten würden, als hätten ihre Entscheidungen keine Konsequenzen. „Ich rufe diese dunkle Göttin namens Karma an, damit sie zurückkommt und diesen gewissen Leuten die Leviten liest“, erklärt der charismatische Frontmann.

Na endlich: Fünf Jahre nach "Trust Fall (Side A)" veröffentlichen Incubus die EP "Trust Fall (Side B)". (Incubus)

Ausgereiftes Spätwerk

Weiter geht es mit poppigem Punk-Rock: „Our Love“ bearbeitet launig und gefällig das seit jeher beliebteste Thema in der Musikwelt. Ein Highlight für Retro-Fans ist das Stück „Into The Summer“, welches wie „Our Love“ bereits vorab veröffentlicht wurde. Verspielt, aber nicht überladen - und mit Referenzen an die gute alte Zeit: ein bisschen Funk-Gitarre, ein eingängiger Refrain und Synthesizer, die auch ein wenig den Geist der 80-er beschwören. Dass Brandon Boyds Timbre plötzlich klingt, als tauche David Bowie posthum als Überraschungsgast auf, ist womöglich mehr Hommage als Zufall. Im Interview mit „Alternative Press“ verriet er, dass „Into The Summer“ inspiriert war von Helden, die Incubus einst bei Live-Auftritten gecovert hatten - INXS und David Bowie beispielsweise. „Wir spielten den Song im Studio, und als alles zusammenkam, waren wir uns einig: 'Das klingt wie aus einer anderen Zeit. Genau so belassen wir es!'“

Eingängig und zeitlos klingt auch die hochmelodische Alternative-Rock-Nummer „On Without Me“. Das Finale der EP sorgt dann noch einmal für Abwechslung: Mit der Klavier-Ballade „Paper Cuts“ klingt das Mini-Album viel zu früh leise aus. Man hätte gerne mehr gehört.

Fast 30 Jahre in einem derart schnelllebigen Business, das ist an sich schon eine Leistung. Incubus können aber durchaus auch auf ihre musikalische Entwicklung stolz sein: Die neue EP „Trust Fall (Side B)“ ist ein ausgereiftes Spätwerk, das mit Ideenreichtum und großer stilistischer Vielfalt punktet. Nur fünf Songs sind es in der Summe, aber jeder einzelne hat es in sich!