Pit Gottschalk wird der neue Chefredakteur von SPORT1. (SPORT1)

Bei SPORT1 stehen personelle Umstrukturierungen an: Pit Gottschalk wird ab Januar 2020 als neuer Chefredakteur für sämtliche Angebote des Senders verantwortlich sein. Der Journalist war bereits fünf Jahre lang Chefredakteur der „Sport Bild“ und zuletzt als Chefredakteur im Bereich Sport bei der Funke Mediengruppe tätig. „Pit Gottschalk ist eine großartige und die bestmögliche Neuverpflichtung für die Chefredaktion von SPORT1“, so Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH. „Über seine journalistische Kompetenz hinaus bringt er umfangreiche Erfahrung in der Zusammenführung und Digitalisierung von Redaktionen und Newsrooms mit.“

Neben Gottschalk übernimmt ab Januar Dirc Seemann die Leitung des Bereichs Innovation Management TV. Als Stellvertreter wird Matthias Becker einsteigen. Er übernimmt den Posten von Axel Schrüfer, der aus persönlichen Gründen die Sport1 GmbH Ende Dezember verlassen wird. Gemeinsam bilden sie die neue Chefredaktion, die sich der Aufgabe annimmt, „den Ausbau unserer Angebote und besonders auch die journalistische Positionierung von SPORT1 als führender 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum weiter voranzutreiben“, so Schröder.

Olaf Schröder, Geschäftsführung der Sport1 GmbH, bezeichnet Pit Gottschalk als "großartige und die bestmögliche Neuverpflichtung für die Chefredaktion von SPORT1." (SPORT1)

Außerdem verstärkt ein weiterer Neuzugang die Sport 1 GmbH: Almut Meffert ist ab sofort als Senior Vice President Programm beschäftigt. Sie folgt auf Toni Fröstl, der die Firma Ende Januar ebenfalls auf eigenen Wunsch verlassen wird.