Gaby Hauptmann bekommt nun eine eigene Talkshow: In "Talk am See mit Gaby Hauptmann" spricht sie jeden Samstag mit besonderen Menschen aus der Region. Der SWR strahlt die erste Show am Samstag, 11. Mai, 22.20 Uhr aus. (SWR / Piper / Andreas Pirchmoser)

Bestseller-Autorin Gaby Hauptmann bekommt eine eigene Talkshow: „Talk am See mit Gaby Hauptmann“ wird erstmals am Samstag, 11. Mai, 22.20 Uhr, im SWR-Fernsehen ausgestrahlt. Die Schriftstellerin und Journalistin lädt jeden Samstagabend neue Gäste und Prominente aus der näheren Umgebung ein, mit ihr in Konstanz am Bodensee über die Ereignisse der jeweils vergangenen Woche zu sprechen.

Dabei soll das Format nicht nur Neuigkeiten aus der Boulevardpresse behandeln, sondern vor allem auch Themen von gesellschaftlicher Wichtigkeit fokussieren. Zu Gast sind Menschen aus dem südwestdeutschen Raum, die Außergewöhnliches erlebt oder etwas Besonderes geleistet haben. Die Talkshow wird in der ehemaligen Stiftskirche St. Johann gedreht. In dem Gotteshaus wurde ein neu designtes und modernes Studio eingerichtet.

Bestseller-Autorin Gaby Hauptmann will mit Leuten sprechen, die Besonderes erlebt haben und ihre Erfahrungen und Ansichten teilen möchten. Dabei sind sowohl "normale" Menschen als auch Promis eingeladen. (SWR / Leupold)

Die 61-jährige Bestseller-Autorin aus Allensbach am Bodensee startete ihre Karriere mit einem Volontariat bei der regionalen Tageszeitung „Südkurier“ und wechselte anschließend zum Radio und ins Fernsehen. Später war sie auch als Produzentin und Regisseurin tätig. Inzwischen hat sie über zehn Millionen Bücher verkauft. Zu ihren bekanntesten Werken zählen „Suche impotenten Mann fürs Leben“ oder „Nur ein toter Mann ist ein guter Mann“. Außerdem ist sie die Autorin der Kinderbuchreihe „Kaya - frei und stark“.

Die neue Sendung wird jeweils freitags, also am Vortag, aufgezeichnet.