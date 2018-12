Es ist vollbracht: In einer kleinen Phiole befindet sich das Lebenswerk des Parfümeurgesellen (Ben Whishaw). (kabel eins / Constantin Film Verleih GmbH)

Zweifellos ist es unmöglich, Gerüche sichtbar zu machen. In „Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders“ (2006) wird es hin und wieder versucht, und wenigstens einmal gelingt es Regisseur Tom Tykwer mittels ekelerregender Szenerie fast, eine Art „gefühlten“ Gestank zu kreieren. Was 1738 in Paris inmitten faulender Fischabfälle seinen Anfang nimmt, ist das aberwitzige Leben des Serienkillers Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw), dessen Schicksal seit Erscheinen des Patrick-Süskind-Romans 1985 weltweit Millionen Leser fesselte. Der 2011 verstorbene Produzent Bernd Eichinger nahm 50 Millionen Euro für die ausschweifende und starbesetzte Verfilmung in die Hand, die kabel eins nun kurz nach den Weihnachtsfeiertagen wiederholt.

Was kann er dafür? Er ist weiß Gott kein ruchloser Mörder, dieser Jean-Baptiste Grenouille. All die jungen Dinger schlachtet er nicht etwa aus niederen Instinkten ab - sondern er wird, was ihn gewissermaßen in kindlicher Unschuld belässt, von einem höheren, für niemanden sonst auch nur im Ansatz begreiflichen Ideal geleitet. Fast könnte, ja eigentlich müsste man Mitleid haben mit dieser vom damals erst 25 Jahre alten Newcomer Ben Whishaw unglaublich intensiv verkörperten dürren, geschundenen Kreatur. Jenes mysteriösen Jungen, dem von der Natur absolut nichts mitgegeben wurde - außer der göttlichen, oder eher teuflischen Gabe einer übermäßigen olfaktorischen Wahrnehmung.

Der Anfang einer Karriere als Serienmörder: Grenouille (Ben Whishaw) hindert das Mirabellen-Mädchen (Karoline Herfurth) daran, sich bemerkbar zu machen. (kabel eins / Constantin Film Verleih GmbH)

Ja, riechen kann er, der Grenouille, wie kein Zweiter auf dieser Welt. Schnell findet der selbst ohne jeden Eigengeruch, ohne Identität durch das stinkende Paris des 18. Jahrhunderts stolpernde Waisenjunge heraus, dass der betörendste von allen Düften von zarten, wunderhübschen Jungfrauen ausgeht. Aber wie diesen herrlichen Duft konservieren, wie ihn in ein vollkommenes, einzigartiges Parfum integrieren? Grenouille muss lernen. Und der legendäre Pariser Parfümeur Baldini (Dustin Hoffman) ist gewillt, das ungestüme Talent einzuweihen in die hohe Kunst des Destillierens von Essenzen.

Dustin Hoffman steuert als etwas abgehalfterter, aber immerhin korrekt gepuderter König der Düfte mit seiner ganzen spielerischen Souveränität die einzige leichte Note zu dem ansonsten schwerblütigen Geschehen bei. Aber Baldini bleibt, wie alle anderen, nur eine Nebengestalt in Grenouilles Dasein, das einzig vom Streben nach olfaktorischer Perfektion bestimmt wird. Er gerät zum großen Künstler - einzigartig als Parfümeur und als Mörder. Nur zum Helden reicht es - trotz größter Anstrengungen - nicht. Im Gegensatz zu Süskinds großem Roman, der die Leidenschaft des Lesers über den gesamten absurden Werdegang Grenouilles hinweg zu binden vermochte, ist einem der Film-Grenouille emotional weitgehend gleichgültig.

Und wieder ein Opfer: Grenouille (Ben Whishaw) hat ein Mädchen getötet, um ihren Duft zu konservieren. (kabel eins / Constantin Film Verleih GmbH)

Wie eine „Parfum“-Adaption allerdings besser funktionieren kann, zeigt die aktuelle Crime-Serie von Netflix und ZDFneo (mittwochs, 22.15 Uhr).