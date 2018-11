Vera Int-Veen (links) reist durch Deutschland, um vor Ort von Armut betroffene Mitbürger zu treffen. (MG RTL D)

Sie war lange eines der wichtigsten Sendergesichter von RTL, doch zuletzt hatte man Vera Int-Veen, einst bekannt geworden durch ihre „Vera am Mittag“-Talkshow bei SAT.1, nicht mehr auf dem Bildschirm gesehen. Gut möglich, dass die Debatte um „Schwiegertochter gesucht“ erst einmal ausgestanden werden sollte. Im Mai 2016 hatte Jan Böhmermann in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ einen Schwindel hinter den Kulissen des Reality-TV-Erfolgsprogramms enthüllt - über einen von seinem Team selbst eingeschleusten Schummel-Liebeskandidaten. Nun meldet sich Int-Veen bei RTL mit zwei Folgen der neuen Dokumentation „Vera unterwegs - Zwischen Mut und Armut“ zurück. Sie geht dabei der Frage nach, warum in einem reichen Land wie Deutschland Alters- und Kinderarmut, Obdachlosigkeit oder Bildungsmisere so oft übersehen werden. In Vor-Ort-Recherchen versucht sie den Puls der Gesellschaft zu fühlen und geht vor allem einer Frage nach: Wie kann es sein, dass hierzulande Menschen hungrig aufstehen und ebenso hungrig wieder zu Bett gehen müssen?

Die zweite und vorerst letzte Folge von „Vera unterwegs“ wird eine Woche später, am Dienstag, 18. Dezember, ebenfalls um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.