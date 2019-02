Tori Spelling (rechts) hatte es ausgeplaudert, nun folgt die Bestätigung von Fox: es wird eine Neuauflage der Kult-Serie "Beverly Hills, 90210" geben. (Paramount)

Fast 20 Jahre ist es her, seit die letzte Klappe zu einer der erfolgreichsten TV-Serien aller Zeiten, „Beverly Hills, 90210“, fiel. Seitdem wurde immer wieder über ein Comeback des 90er-Jahre Kults gerätselt. Erst im vergangenen Dezember wurden einige der Stars der Show, Tori Spelling, Jason Priestley, Brian Austin Greene, Jennie Garth, Ian Zierling und Gabrielle Carteris, bei einem Treffen mit Produzenten und Sender-Bossen fotografiert. Nachdem Spelling die Nachricht Anfang des Monats bereits in einem Interview ausplauderte, macht Fox es nun ist es offiziell: „Beverly Hills, 90210“ kommt zurück!

Das gab der US-Sender in einer Pressemitteilung bekannt. Darin heißt es, dass noch in diesem Sommer die ersten sechs Folgen des Reboots laufen werden - und der Großteil des Original-Casts ist dabei. Natürlich wird es aber auch ein paar Änderungen geben: Die Serie soll nur noch „90210“ heißen und da einige Jahre vergangen sind, ist die coole Hollywood-Clique mittlerweile erwachsen geworden. Doch auch dafür haben die Macher einen Plan. Die Schauspieler werden nicht ihre einstigen Charaktere spielen, sondern überspitzte Versionen von sich selbst. Die Serie werde von ihren wirklichen Leben und Beziehungen inspiriert sein. Was davon fiktiv ist und was nicht, werde nicht verraten.

Die meisten Darsteller von damals werden wieder dabei sein - etwa Gabrielle Carteris und Jason Priestley. (Paramount)

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Chris Alberghini und Mike Chessler, die neben, Carteris, Garth, Greene, Priestley, Spelling und Ziering auch die Produktion übernehmen werden. Inwieweit auch Luke Perry und Shannen Doherty bei der Neuauflage dabei sein werden, ist noch nicht bekannt. Perry gehört seit 2017 zum Cast der erfolgreichen Jugendserie „Riverdale“, Shannen Doherty spielt, nachdem sie vor zwei Jahren den Krebs besiegte, in der Serie „Heathers“ mit.