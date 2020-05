Auggie (Jacob Tremblay) ist im Gesicht von Geburt an entstellt. Seine Mutter (Julia Roberts) versucht ihn mit allen Mitteln zu unterstützen. (SAT.1 / Studiocanal GmbH / Dale Robinette)

Kinder können gemein sein. Wer nicht die richtigen Klamotten trägt, den falschen Haarschnitt hat oder eben einfach anders ist, dem wird das Leben oft schwer gemacht. Und August „Auggie“ Pullmann, der Protagonist in „Wunder“, hat es besonders schwer: Er ist zehn Jahre alt, ein witziger, kluger und warmherziger Junge, doch aufgrund eines Gendefekts ist sein Gesicht von Geburt an entstellt. Bisher hat seine Mutter ihn zu Hause unterrichtet, doch nun soll Auggie eine normale Schule besuchen. Was folgt, ist eine berührende Geschichte über Freundschaft, Mut und Selbstvertrauen.

Der Familienfilm „Wunder“, den SAT.1 nun wiederholt, basiert auf dem gleichnamigen Debütroman (2012) von R.J. Palacio. Regisseur Stephen Chbosky brachte die herzerwärmende Geschichte der Familie Pullman 2017 auf die Leinwand. Mit Oscar-Gewinnerin Julia Roberts und Owen Wilson als Auggies Eltern ist der Film prominent besetzt, doch es ist vor allem Jacob Tremblay, der begeistert. Da ist oft Traurigkeit in seinem Blick, aber stets auch viel Mut und Hoffnung. Es zerreißt einem förmlich das Herz, als er das erste Mal durch das Tor seiner neuen Schule schreitet.