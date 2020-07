Willi Herren gehört mit seiner Frau Jasmin zu den Teilnehmern der Promi-Ausgabe von "Temptation Island". (2015 Getty Images)

Wie stark ist unsere Liebe? Diese Frage stellen sich prominente Pärchen in der neuen Datingshow „Temptation Island V.I.P.“ auf RTL. Dabei handelt es sich um einen Ableger der Datingshow „Temptation Island - Versuchung im Paradies“, die seit 2019 auf RTL zu sehen ist. Zu Beginn des neuen Formats werden die Promis getrennt von ihren Liebsten für mehrere Wochen in Luxusvillen einziehen. Während ihrer Aufenthaltszeit wird ihre Treue zum Partner durch auftretende Singles des jeweils anderen Geschlechts auf die Probe gestellt.

Vier prominente Paare werden an der Show teilnehmen. Jedes von ihnen ist mehr oder weniger lange und glücklich liiert: Der Ballermann-Sänger Willi Herren tritt mit seiner Ehefrau Jasmin in der Show an. Der 45-Jährige und seine vier Jahre jüngere Frau hatten sich 2018 heimlich das Ja-Wort gegeben. Seither war ihre Ehe von mehreren Hochs und Tiefs sowie kurzzeitigen Trennungen geprägt.

Seit der ersten Staffel wird "Temptation Island" von Angela Finger-Erben moderiert. (TVNOW / Sergio del Amo)

Auch Giulia Siegel hat bereits eine Trennung hinter sich. Die 45-Jährige war von 2000 bis 2008 mit dem Unternehmensberater Hans Wehrmann verheiratet. Ihre derzeitige Beziehung mit dem Koch Ludwig Heer möchte sie nun ebenfalls bei „Temptation Island V.I.P.“ auf die Probe stellen.

Dritte Staffel „Temptation Island“ kommt 2021

Bei den verbleibenden beiden Pärchen handelt es sich um die „Love Island“-Teilnehmer Stephi und Julian sowie die „Temptation Island“-Teilnehmer Calvin und Roxy.

Noch in diesem Monat werden die Dreharbeiten zu „Temptation Island V.I.P.“ in Kroatien beginnen. Ein Ausstrahlungstermin ist noch nicht bekannt. Die dritte Staffel des Ursprungsformat „Temptation Island - Versuchung im Paradies“ ist für kommendes Jahr geplant.