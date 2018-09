Ein Spiel mit wichtiger Umwelt-Botschaft: der polnische "Bee Simulator". (Varsav Game Studios)

Tagewerk eines Insekts: Im „Bee Simulator“ vom kleinen Warschauer Varsav Game Studios durchfliegt man als emsige Honigbiene die meist idyllischen Spiel-Welten, bewältigt Hindernis-Parcours und sammelt jede Menge Pollen zu sammeln.

Obwohl die Entwickler ein rundum familientaugliches und gewaltfreies Spielerlebnis versprechen, muss sich das Bienchen häufig gegen tierische Aggressoren, Fressfeinde und sogar den Menschen wehren. Das bedeutet zum Beispiel, einer herab sausenden Hand auszuweichen, einen aufdringlichen Frosch zu vertreiben oder sich mit flinken Ausweich-Manövern vor den Angriffen einer Heuschrecke zu flüchten.

Entspannt das Innere des Bienenstocks erkunden: der "Bee Simulator" kommt ohne viel Erfolgsdruck aus. (Varsav Game Studios)

Weil die kleinen Honig-Lieferanten durch Probleme wie Milben-Befall und andere, noch immer rätselhafte Phänomene vom Aussterben bedroht sind, will der Warschauer Entwickler ein Bewusstsein für die Problematik und die Wichtigkeit der Bienen für unser gesamtes Ökosystem schaffen. Dem könnte - so die landläufige These - ohne die putzigen Tierchen der weltweite Kollaps drohen. Immerhin sind Bienen maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich Blumen und viele andere Gewächse überhaupt fortpflanzen können.

Der „Bee Simulator“ erscheint zunächst für den PC und soll noch diesen Herbst abheben.