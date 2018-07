Kioskbesitzer ist ein fröhlicher Beruf. (kabel eins)

Sie bilden die sozialen Zentren vieler deutscher Großstadtviertel: Kioske, Spätis, Büdchen. Dort, wo man von Zigaretten über Süßigkeiten bis zum Kaffee zu jeder Tageszeit fast alles bekommt, prallen unterschiedlichste Menschen und ihre Geschichten aufeinander. kabel eins widmet den kleinen Treffpunkten und ihren Besuchern nun eine vierteilige Doku-Reihe: Ab 16. August, zeigt der Sender immer donnerstags, um 20.15 Uhr, das Format „Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel“.

Im Zentrum stehen dabei der Alltag und die Probleme der Kioskbesitzer und ihrer Kunden. So auch in der ersten Episode, die Einblicke in den Kölner „Kiosk deluxe“ liefert, den Anita und ihr Ehemann Athanasio inmitten des Brennpunkt-Viertels Kölnberg betreiben. Täglich begegnen ihnen Menschen wie der 51-jährige Walther, der aus seiner WG geflogen ist und nun von Obdachlosigkeit bedroht ist. Bei einem Kölsch berichtet er von seinen Nöten.