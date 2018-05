Fast drei Jahre nach Veröffentlichung des 3DS-Originals jetzt auch für die Switch: "Monster Hunter Generations". (Capcom)

Wer in Japan mit seiner Konsolen-Hardware erfolgreich sein will, braucht auf kurze oder lange Sicht ein „Monster Hunter“: Capcoms Action-Rollenspiel-Reihe, zu der gerade erst eine Kino-Umsetzung mit Milla Jovovich angekündigt wurde, gehört in ihrem Heimatland mit über 17 Millionen verkauften Exemplaren zu den angesagtesten Videospiel-Marken überhaupt. Darum war der vergangene August für Nintendos noch junge Switch ein besonders wichtiges Datum: In diesem Monat veröffentlichte man zusammen mit Entwickler Capcom eine HD-Version des bis dato 3DS-exklusiven Serien-Teils „Monster Hunter X“, den man im Westen als „Monster Hunter Generations“ kennt.

Jetzt will man die in Japan als „Monster Hunter XX“ bekannte Umsetzung auch nach Europa bringen: Die für den Westen in „Monster Hunter Generations Ultimate“ umbenannte Dino-Hatz soll am 28. August erscheinen und kommt wie jede verspätete Umsetzung eines Serien-Teils mit vielen zusätzlichen Features. Zu denen gehört neben der aufpolierten Optik der gerade für Serien-Profis konzipierte „G-Rank“ mit noch härteren Kreaturen. Außerdem soll „Ultimate“ den Touchscreen der Switch unterstützen, mit dessen Hilfe Jäger bald spezielle Extra-Manöver ausführen.

Für die Switch bekommt die bereits bekannte Monster-Hatz den Namenszusatz "Ultimate". Außerdem dürfen sich Fans über neue Features wie aufgemotzte HD-Grafiken und... (Capcom)

Ebenfalls interessant: die beiden neuen Jagd-Techniken „Wagemut“ und „Alchemie“, mit denen Monster-Häscher zwischen insgesamt sechs Stilrichtungen wählen dürfen. Besitzer des 3DS-Originals „Generations“ freuen sich außerdem über ein Import-Feature, womit sie ihren 3DS-Spielstand auf die Switch übertragen können.