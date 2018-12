Bilderbuch melden sich zurück und haben offenbar gleich zwei neue Alben im Gepäck. (Hendrik Schneider)

Eine klassische offizielle Ankündigung steht zwar noch aus, von bloßen Andeutungen kann inzwischen aber auch keine Rede mehr sein: Bilderbuch stehen offenbar kurz der der Veröffentlichung von zwei neuen Alben. Das legen diverse Postings in den sozialen Medien nahe, mit denen die österreichische Pop-Band ihre Fans zuletzt in helle Aufregung versetzte.

Schon am Donnerstag hatte die Gruppe einen Tweet abgesetzt, der sich sehr wie eine Tracklist liest („1. Sandwiches 2. Taxitaxi 3. Lounge2.0 ...“); etwa zeitgleich tauchten bei Instagram abfotografierte Songtexte auf. Nach weiteren verdächtigen Posts am Freitag veröffentlichten Bilderbuch dann am Samstag via Instagram zwei Albumcover. Die neuen Platten werden demnach „Me Culpa“ und „Vernissage My Heart“ heißen. Am Sonntag wurden via Twitter dann auch noch die vermeintlichen Veröffentlichungs-Termine bekanntgegeben: „Mea Culpa“ erscheint offenbar schon am 4. Dezember, „Vernissage My Heart“ am 22. Februar.