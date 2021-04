Am 30. Juli erscheint das neue Album von Billie Eilish, "Happier Than Ever". (Kelia Anne MacCluskey)

2019 war das Jahr von Billie Eilish: Erst startete sie mit ihrem Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ weltweit durch, erreichte in 17 Ländern Platz eins der Albumcharts. Dann folgte die Krönung bei den Grammys, wo die Künstlerin fünf der begehrten Preise abräumte. Seither spielt die 19-Jährige, die zuletzt mit zwei weiteren Grammys (unter anderem für den Bond-Song „No Time To Die“) ausgezeichnet wurde, in der obersten Pop-Liga mit. Dementsprechend gespannt darf man auf das neue Album der Künstlerin sein, das Eilish nun angekündigt hat. „Happier Than Ever“ soll die Platte heißen, die ab 30. Juli erhältlich ist.

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account postete Eilish ein Bild des Album-Covers. Dazu schrieb die Sängerin, sie habe „noch nie so viel Liebe für ein Projekt empfunden wie für dieses“. Außerdem kündigte sie an, am Donnerstag, 29. April, eine Vorab-Single aus der neuen Platte zu veröffentlichen.

Mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" startete Billie Eilish 2019 durch und gewann unter anderem fünf Grammys. (Frederic J. Brown / AFP / Getty Images)

„Happier Than Ever“ enthält insgesamt 16 Songs, die Billie Eilish mit ihrem Bruder und Produzenten Finneas in Los Angeles aufnahm, darunter auch die zwei bereits bekannten Titel „My Future“ und „Therefore I Am“. Ab 30. Juli gibt es neben der regulären Version des Albums auch ein Deluxe-Box-Set zu erwerben. Enthalten sind darin zusätzlich farbige Vinyls, die Songs auf Kassette und ein Fotobuch.