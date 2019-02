Kehren in Staffel 4 von "Billions" zurück (von links): Lara Axelrod (Malin Akerman), Bobby Axelrod (Damian Lewis), Wendy Rhoades (Maggie Siff) und Staatsanwalt Chuck Rhoades (Paul Giamatti). (Sky / Showtime)

Eine der bemerkenswertesten Serien der letzten Jahre kehrt zurück: HBOs grandioses Finanzwelt-Drama „Billions“ geht in die vierte Staffel. Wieder als Hauptdarsteller dabei sind die Superstars Damian Lewis („Homeland“) und Paul Giamatti („Sideways“), die den beiden (einstigen) Erzfeinden Bobby „Axe“ Axelrod und Chuck Rhoades abermals hübsch unsympathische Konturen verleihen. Diesmal jedoch kämpfen Staatsanwalt Chuck (Giamatti) und Hedgefond-Milliardär Axe (Lewis) Seite an Seite: In Staffel vier gehen die früheren Konkurrenten gegen gemeinsame Widersacher vor.

Hierzulande zeigt HBO-Partner Sky den vierten Durchgang des Thriller-Dramas, das sich vom Geheimtipp zum Hit mauserte. Kurz nach der US-Ausstrahlung ist in der Nacht zum Montag, 18. März, die englische Originalfassung der ersten Folge auf Sky Ticket, Sky Go und On Demand abrufbar. Jede Woche folgt jeweils zur gleichen Zeit eine neue Episode. Ab Mai stehen die zwölf neuen Folgen auch synchronisiert bereit.