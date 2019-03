Fällt in "Anthem" leider zu karg aus: die Belohnung für harte Gefechte. (Bioware / Electronic Arts)

Der umstrittene Multiplayer-Titel „Anthem“ kommt einfach nicht zur Ruhe: Nach durchwachsenen Wertungen in der Games-Presse, vernichtendem User-Feedback und verursachten Defekten bei PS4-Konsolen zeichnet sich nun der nächste Ärger ab: Als Entwickler Bioware bei einem der letzten Updates versehentlich die Häufigkeit und Qualität der im Spiel auffindbaren Beute deutlich erhöht hatte, reagierten viele Gamer begeistert. Ihnen zufolge wurde damit einer der größten Kritikpunkte an dem Spiel bereinigt. Umso enttäuschter war man, als das Studio den „Bug“ bereinigte und die „Drop-Chance“ für die Beute wieder auf den ursprünglichen Wert stellte.

Zahlreiche Bitten an den Entwickler, die Belohnungen wieder üppiger ausfallen zu lassen, trafen leider auf taube Ohren. Darum sind große Teile der Community nun so erbost, dass man im bekannten User-Forum Reddit zum Boykott des Mehrspieler-Titels aufruft. Unter Anleitung des Nutzers „Arfinda“ rottet man sich gerade zusammen und will offenbar vom 11. bis zum 15. März der kollektiven „Anthem“-Enthaltsamkeit frönen. Ob Bioware wegen des Spieler-Streiks allerdings ein Einsehen zeigt, ist fraglich. Aber für das Community-Management des Studios ist die Reaktion der Spieler nicht gerade ein Qualitäts-Zeugnis: Offenbar fühlt sich die Kundschaft ignoriert.