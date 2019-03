Bekommt jetzt wie die Konkurrenz von der "Call of Duty"-Front auch einen Battle-Royale-Modus: "Battlefield 5". (Electronic Arts)

Bisher konnte „Battlefield 5“ nur überschaubare Erfolge verbuchen, besonders im direkten Vergleich mit Activisions Konkurrenten „Call of Duty: Black Ops 4“ hat der Ende 2018 veröffentlichtew Weltkriegs-Shooter das Nachsehen. Hersteller Electronic Arts war auch schnell mit einer passenden Erklärung zur Stelle: Angeblich ist das Fehlen einer Battle-Royale-Disziplin der Grund für die vergleichsweise schwachen Verkaufszahlen, denn diesen Spielmodus hat sich der Hersteller für später aufgehoben. Oder genauer: für den 25. März.

Einer aktuellen Mitteilung zufolge soll der mit „Firestorem“ betitelte Battle-Royale-Modus an diesem Tag digital nachgereicht werden - und zwar kostenlos. Den Schwerpunkt bilden dabei die in „Battlefield“ seit jeher wichtigen Fahrzeuge, außerdem dürfen sich bis zu 64 Spieler auf dem Schlachtfeld tummeln. Damit liegt „Firestorm“ zwar deutlich hinter den sonst für Battle-Royale-Games üblichen Hundertschaft an Duellanten, allerdings möchte Entwickler Dice auf diese Weise die Stabilität der Online-Ballerei gewährleisten können. Dabei dürfen Fans außerdem entscheiden, ob sie sich lieber alleine oder als Vierer-Squad ins Ausschluss-Gefecht stürzen.