Sebastian Lege schaut genau hin und deckt Täuschungsversuche von Anbietern und Händlern auf. (ZDF/Willi Weber)

Es ist eine dieser Sendungen, die man sich besser erst dann zu Gemüte führen sollte, wenn man schon gegessen hat. So richtig appetitanregend wirken die neuen Investigativ-Ermittlungen von Produktentwickler Sebastian Lege in der ZDF-Dokumentation „ZDFzeit: Die Tricks der Lebensmittelindustrie“ nicht gerade. Entlarvt werden Billigprodukte, die mit den deutlich hochwertigeren Originalen, an die sie erinnern sollen, wenig zu tun haben - eine immer wieder informative, aber eben auch widerwärtige Angelegenheit. Diesmal kann der Reporter nachweisen, dass in manchen Döner-Spießen gar kein echtes Grillfleisch enthalten ist. Stattdessen wird ahnungslosen Kunden gewürzte Hackfleischmasse untergejubelt.

Döner - made in Poland

Sebastian Lege lässt sich beim Thema Essen und Genuss nicht gern verschaukeln. (ZDF/Lars Döring)

Unter anderem hat sich das Investigativ-Team vor Ort in Polen umgesehen - in einer der größten und modernsten Döner-Fabriken der Welt. Eigentlich gibt es für die beliebten, vermeintlich „orientalischen“ Mitnahme-Gerichte die sogenannte Berliner Dönerverordnung, die Inhalte und Zubereitung genau regelt. Doch vom ZDF in Auftrag gegebene Labor-Untersuchungen zeigen: Deutschland hat offenbar ein großes Qualitätsproblem beim Kultgericht Döner.

Ähnlich frustrierend ist, was Lege über im Handel angebotene Fertig-Sandwiches herausfindet: Gerade, weil die belegten Brote oft aus Verkaufszwecken wochenlang haltbar sein müssen, wurden sowohl das verwendete Brot als auch der Belag von der Lebensmittelindustrie „optimiert“. Echte Frische bleibt dabei auf der Strecke. Ein weiter Fall für Tricks und Täuschungen, von denen man als Konsument - und Genießer - wissen sollte.