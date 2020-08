Ziehen in die Sommer-Schlammschlacht in der Luxus-Villa (von links): Dijana Cvijetic, Juana Princess, Don Francis, Alexander Molz, Sarah Knappik, Filip Pavlovic, Aurelio Savina, Melanie Müller, Yasin Cilingir und Helena Fürst. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Wer selbst ein Social-Media-Profil führt, kennt den kleinen Euphorieschub, den jeder neue „Gefällt mir“-Daumen oder Herz-Smiley auslösen kann. Aus dem Grundprinzip der banalen, aber eben doch weltweit akzeptierten Gier nach Anerkennung hat RTL nun eine neue Sommer-Dokusoap-Reihe gebastet: In „Like Me - I'm Famous“ müssen zehn, nun ja, „Stars“ einmal ihre Finger von Instagram, Facebook und Co. lassen und sich ganz „analog“ gegenseitig ihre Wertschätzung (oder eben die Abwesenheit derselben) übermitteln. Dafür werden mal wieder Promis in einer Luxus-Villa zusammengepfercht - und die Kameras laufen mit.

Sarah Knappik und „Höllena“ lecken ihre Dschungel-Wunden

Sarah Knappik hat in diversen Trash-Formaten ihre Nerven gestählt. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

In der geltungssüchtigen Hausgemeinschaft gilt die Jagd nach „Likes“ als Überlebensprinzip: Am Ende jeder der zehn geplanten Folgen verteilen die Stars gegenseitig ihre Gunst-Bekundungen. Wer die wenigsten „Likes“ einsammelt, fliegt raus. Dem Hauen und Stechen, Einschleimen und Manipulieren sowie dem Schmieden von mehr oder weniger unheilvollen Allianzen in der Villa sind damit Tür und Tor geöffnet - alles im Sinne der Unterhaltung, versteht sich.

Und damit sich die Sendereihe auch wirklich angemessen krawallig entwickelt, hat RTL Personal eingekauft, von dem man reichlich Zoff erwarten kann. So sind die „Stars“ im vermutlich rasch ziemlich unwürdigen Beliebtheitswettkampf unter anderem die beiden „Dschungelcamp“-Giftnattern Sarah Knappig und Helena Prinz. Letztere hat sich im australischen Busch ihren Kampfnamen „Höllena“ - fleißig intrigierend und dauerzeternd - hart erarbeitet. Außerdem am Start: Melanie Müller, Dijana Cvijetic, Juana Princess, Don Francis, Alexander Molz, Filip Pavlovic, Aurelio Savina und Yasin Cilingir.

Helena Fürst genießt bei ihren Fans und Verächtern einen Ruf wie Donnerhall. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Die acht „Like me - I'm Famous“-Folgen werden jeweils dienstags, um 22.15 Uhr, ausgestrahlt.