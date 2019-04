Julia Leischik sucht einmal mehr nach lange vermissten Personen rund um den Globus. (SAT.1 / Tim Biggs)

Julia Leischik hat es sich bei ihrer SAT.1-Helpshow „Bitte melde dich“ auf die Fahnen geschrieben, verschwundene Angehörige aufzuspüren und lange Zeit getrennte Familien wiederzuvereinen. Doch was ist, wenn der Gesuchte gar nicht gefunden werden möchte? Mit dieser schwierigen Situation sieht sich die 47-jährige Kölnerin in der neuen Staffel ab Sonntag, 28. April, 17.55 Uhr, nun erstmals in ihrer Karriere konfrontiert.

Auf der Suche nach dem 28-jährigen Matthias erlebt Leischik etwas noch nie dagewesenes: Der junge Mann schickt ihr eine Sprachnachricht und bittet sie ausdrücklich darum, ihre Recherche und Suche zu unterlassen. „Ich habe gehört, ihr sucht nach mir. Falls es sich um meine Eltern handeln sollte, habe ich absolut kein Interesse. Bitte sucht einfach nicht weiter nach mir“, so der Verschwundene. Ein Dilemma für die Redakteurin und Moderatorin: Soll sie den Wunsch von Matthias respektieren und erstmals in der Geschichte des Formats eine Suche nicht zu Ende führen?

Der Auftrag stammte von Jeanette, der Schwester des Vermissten. Matthias brach im Jahr 2008 urplötzlich jeden Kontakt zu ihr ab. Er hatte es sich zum Ziel gesetzt, seine traumatischen Kindheitserlebnisse hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen. Jeanette versprach er jedoch, sich zu melden - allerdings löste er dieses Versprechen nie ein. „Es ist, als ob er vom Erdboden verschluckt wäre“, beklagt die junge Mutter. Julia Leischik muss eine schwere Entscheidung treffen.

Nach wie vor bleibt der Zuspruch für die SAT.1-Sendung hoch. Die vergangene Staffel erreichte wieder zweistellige Ergebnisse. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer konnte sich der Privatsender besonders freuen: Bis zu 13,8 Prozent Marktanteil waren hier zu verzeichnen.