Historische Mutmaßung: Königin Charlotte, hier dargestellt von Gol­da Rosheuvel (Mitte) in der Netflix-Serie „Bridgerton“, könnte eine der wenigen dunkelhäutigen Adeligen in Europas Hocharistokratie gewesen sein. (Liam Daniel/dpa)

Die Royals und der Rassismus – eine delikate Angelegenheit, die letzten Endes am Selbstverständnis von Europas Adel insgesamt rührt. Fairerweise ist vorauszuschicken, dass es zu allen Zeiten und in allen Kulturen Eliten gab und gibt, deren Konzept auf der Ausgrenzung von anderen beruht. Bei den Blaublütern von Skandinavien bis Portugal gerät die Geschichte allerdings von heutiger Warte aus betrachtet von Anfang an auf eine ziemlich schiefe Bahn.

Die Vorstellung vom blauen Blut stammt sehr wahrscheinlich aus dem Spanischen „sangre azul“. Im mittelalterlichen Kastilien war der Adel wegen seiner Abstammung von den Westgoten und der Heiraten mit anderen Adels- und Königshäusern erheblich hellhäutiger als die nicht-adelige Bevölkerung. Bei blasser Haut scheinen die blauen Venen deutlich durch, weswegen es zu der irrigen Meinung kam, dass darin blaues Blut flösse.

Fürsten und Könige pflegten sorgsam die helle Haut; die vornehme Blässe machte sozusagen den standesgemäßen Auftritt komplett. Dunkelhäutige Adelige bilden in den Kreisen der europäischen Hocharistokratie bis zum heutigen Tag eine Ausnahme. Ein frühes Beispiel könnte Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz (1744-1818) gewesen sein, die 1761 den britischen König Georg III. heiratete. In der weltweit erfolgreichen Netflix-Serie „Bridgerton“ wird sie von der schwarzen Schauspielerin Golda Rosheuvel dargestellt.

Zu den Vorfahren Sophies soll Margarita de Castro y Sousa gehören, die ihrerseits einer „schwarzen Linie“ des portugiesischen Königshauses zugerechnet wird. Ob das alles so stimmt, ist nicht belegt. Tatsache aber ist, das sich die aus dem Mecklenburgischen stammende Queen in den black communities sowohl Großbritanniens als auch der USA einer besonderen Beliebtheit erfreute. Offensichtlich trugen Episoden wie diese jedoch bis heute nicht dazu bei, Vorurteile und eingeübte Verhaltensmuster mit Blick auf den Adel zu durchbrechen.

Wie sonst ist zu erklären, dass die Hochzeit von Prinz Maximilian von und zu Liechtenstein mit der Afro-Panamaerin Angela Gisela Brown Burke noch 2000 für Rauschen im Blätterwald sorgte? Erstmals, so hieß es damals, habe ein Mensch mit afrikanischen Wurzeln in eines der regierenden Häuser Europas eingeheiratet. Immerhin: Familienoberhaupt Hans-Adam II. gab der Verbindung seinen Segen. Das konnte Ceawlin Thynn, der achte Marquess of Bath, nicht behaupten, als er 2013 Emma Clare McQuiston, Tochter eines nigerianischen Ölbarons, vor den Traualtar führen wollte. „Bist du dir im Klaren darüber, was du einem 400-jährigen Stammbaum antust?“, sollen ihn seine Eltern angeherrscht haben.

Auf einem schmalen Grat wandelt der Ehemann von Queen Elizabeth II., Prinz Philipp. Der Small-Talk-Versuch mit William Brim, einem Unternehmer und australischen Abo­rigine, ging jedenfalls 2002 gründlich daneben. „Werft Ihr immer noch Speere aufeinander?“, wollte Philipp wissen. „Nein, das machen wir nicht mehr“, entgegnete Brim höflich, aber bestimmt.

Manche Damen und Herren von Stand könnten sich eine Scheibe beim norwegischen König Harald V. abschneiden. Der bewegte 2016 mit einer Ansprache bei einem Gartenfest die Herzen seiner Landsleute. „Norweger sind auch aus Afghanistan, Pakistan und Polen, Schweden, Somalia und Syrien eingewandert“, sagte der Monarch und fuhr fort: „Norweger sind Mädchen, die Mädchen lieben, Jungen, die Jungen lieben, und Jungen und Mädchen, die einander lieben. Norweger glauben an Gott, an Allah, an alles und an nichts.“