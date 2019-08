Die Story im Ersten: Chemnitz - Ein Jahr danach - Mo. 26.08. - ARD: 22.45 Uhr „Die Story im Ersten: Chemnitz - Ein Jahr danach“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Blick auf eine gespaltene Stadt

Andreas Schoettl

Im August vergangenen Jahres geriet Chemnitz in die Schlagzeilen. Nach dem gewaltsamen Tod von Daniel Hillig war die Stadt gespalten. Rechte machten Asylbewerber dafür verantwortlich. Linke protestierten dagegen. Was hat sich seit jenem verhängnisvollen Tagen in der Stadt in Sachsen geändert?