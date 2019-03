Für Fans von Borussia Dortmund kündigt sich ein Highlight an: Der Verein hat eine Dokumentation in Auftrag gegeben, die hinter die Kulissen der Schwarz-Gelben blickt. (Getty Images / Jörg Schüler)

Im Stadion und vor den Bildschirmen jubeln Millionen Menschen ihren Idolen zu, doch wie der berufliche Alltag von Fußball-Profis aussieht, bleibt vielen Fans verschlossen. Eine Ausnahme bildete die Amazon-Doku „All or Nothing“, die sich an die Fersen von Star-Trainer Pep Guardiola und seiner Mannschaft von Manchester City heftete. Wie „Bild“ berichtet, zieht nun ein deutscher Verein nach. Demnach habe Borussia Dortmund bei dem Filmemacher Aljoscha Pause („Being Mario Götze“) eine Dokumentation in Auftrag gegeben.

Bereits seit dem Winter-Trainingslager im spanischen Marabella ist ein Kamera-Team ganz nah am Team dran und filmt in Bereichen, die sonst vor der Öffentlichkeit hermetisch abgeschirmt sind. Unter anderem wurde im Trainingszentrum, im Mannschaftsbus und im Kraftraum gedreht. Besonderes Highlight für die Anhänger der Schwarz-Gelben dürften auch die Einblicke in die Kabine sein. Mit der Doku will der Verein „Blicke durchs Schlüsselloch ein Stück weit zulassen und Einblicke ermöglichen, die Fans sonst nicht bekommen“, wie BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer gegenüber „Bild“ ausführte.

Laut BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer soll die Doku "Blicke durchs Schlüsselloch" ermöglichen. Unter anderem sind die Kameras den Spielern um Marco Reus (rechts) und Jadon Sancho im Trainingszentrum, im Mannschaftsbus und sogar in der Kabine auf den Fersen. (Getty Images / Jörg Schüler)

Wann das Projekt zu sehen wird, ist noch nicht bekannt. „Wie lange wir drehen, wann und wo wir das Filmmaterial zeigen, steht noch nicht endgültig fest“, sagte Cramer. Laut der „Bild“ habe der BVB bereits Verhandlungen mit dem VoD-Anbieter Amazon geführt. Aber auch andere Streaming-Dienste wie Netflix oder Sky dürfen sich im Kampf um die Rechte wohl Hoffnungen machen.