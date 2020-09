Um den Verkauf der hergestellten Produkte anzukurbeln, hat eine Blindenwerkstatt ein Callcenter beauftragt, das per Telefon verschiedene Artikel bewirbt. (Oliver Berg/DPA)

Es ist erst vor Kurzem am Geburtstag des Lesers Dieter S. passiert. Das Telefon klingelte, und er dachte, es sei ein weiterer Gratulant. Doch am Telefon meldete sich jemand von der „Blindenwerkstatt Betzdorf“ im Westerwald. Die Dame wollte wissen, ob der Rentner denn nicht etwas kaufen möchte: „Wegen Corona können wir ja derzeit nicht von Haustür zu Haustür gehen.“ Bei dem ­Hinweis an die Anruferin, dass es sich hier ja eindeutig um einen Werbeanruf handele, und die seien ja in Deutschland inzwischen ver­boten, antwortete sie: „Ja, aber es geht ja um die Produkte, die die Blinden in unserer Werkstatt herstellen.“ Der erneute Hinweis auf den Werbeanruf brachte keine Einsicht, also beendete Dieter S. das Telefonat. Seine Frau meinte, sich daran zu erinnern, dass sie wohl mal vor mehr als zehn Jahren dort etwas gekauft hat.

Mit diesem Werbeanruf wandte sich Dieter S. an den WESER-KURIER. Der forschte nach. Die Blindenwerkstatt Betzdorf gibt es wirklich. Im Internet hat sie eine Seite, über die sie auch einen Verkaufsshop betreibt. Am Telefon bestätigte eine Dame: „Ja, wir arbeiten mit einem Callcenter in Oberhausen zusammen. Uns gibt es seit 70 Jahren, aber wir sind sehr klein und sind daher darauf angewiesen, dass wir auch per Telefon Kunden anrufen.“ Zum Einwand, dass es sich ja um verbotene Werbeanrufe handele, sagte die Dame: „Der Kunde bekommt ja eine Auftragsbestätigung und kann diesen jederzeit stornieren.“ Aber wenn man es wünsche, könne man es angeben, dass man nicht mehr angerufen werden möchte.

Beschwerden über mehrere Blindenwerkstätten

Dazu sagte Michael Reifenberg von der Bundesnetzagentur in Bonn, dass der Agentur Beschwerden über unerlaubte Telefonanrufe durch verschiedene Blindenwerkstätten vorliegen: „Grundsätzlich sind Blindenwerkstätten, auch wenn sie vereinsmäßig organisiert sind, vom Anwendungsbereich des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb erfasst, sofern sie unternehmerisch handeln.“ Das bedeutet, dass das Verbot der Telefonwerbung auch für sie gelte.

Laut Reifenberg komme es darauf an, ob die jeweiligen Werkstätten Produkte oder Dienstleistungen anbieten und damit in ­Wettbewerb zu anderen Unternehmen am Markt treten. „Ist dies der Fall, so dürfen ­Werbeanrufe lediglich dann durchgeführt werden, wenn vorab eine wirksame Ein­willigung des Angerufenen vorliegt“, ergänzt der Sprecher der Bundesnetzagentur. Man gehe den Beschwerden zu Anrufen der ­Blindenwerkstätten nach und habe bereits mehrfach Schritte ergriffen, um Verstöße ­abzustellen und die Handelnden für die Anforderungen des Rechtsrahmens zu sensibilisieren.

Auch beim Blinden- und Sehbehindertenverein Bremen (BSVB) stößt der Anruf auf Interesse. Imke Tiaden-Koschwitz sagt: „Wir halten es für unseriös, dass Blindenwerkstätten ihre Waren auf diese Weise per Telefon verkaufen.“ Die Mitarbeiterin sagt, sie habe beim Verein irgendwann auch eine Nachfrage von jemandem erhalten, der plötzlich einen Verkäufer am Telefon gehabt habe. Sollte jemand solche Anrufe erhalten, könne er sich an den BSVB wenden unter der Telefonnummer 04 21 / 24 40 16 11.

Gleichzeitig vertritt die BSVB-Mitarbeiterin die Ansicht, dass im Hinblick auf die europäische Datenschutzgrundverordnung nicht einfach auf Kundendateien zugegriffen werden darf, die schon viele Jahre alt sind: „Als wir die Verordnung zum Datenschutz umgesetzt haben, sind wir unsere Kartei durchgegangen und haben alle angefragt, wie wir mit ihren Daten umgehen dürfen.“ Die BSVB-Mitarbeiterin schätzt außerdem, dass die Zahl der kleineren Werkstätten langfristig abnehme: „Das liegt daran, dass es inzwischen eine viel größere Bandbreite an Ausbildungsberufen für Blinde gibt, als es noch vor Jahrzehnten der Fall war.“ Daher seien die Alternativen zur Arbeit in einer Werkstatt viel größer.

Verbraucherzentrale sieht Anruf als Werbeanruf

Rechtsexpertin Nicole Mertgen-Sauer von der Verbraucherzentrale Bremen sagt: „Wir sehen das eindeutig als Werbeanruf.“ Auch sich darauf zu berufen, dass der Angerufene ja vor Jahren mal etwas gekauft habe, reiche nicht. Nach einer gewissen Zeit müssten die Kundendaten gelöscht werden. Die Juristin stellt fest: „Möchte eine Firma zu Verkaufszwecken telefonisch Kontakt zu jemandem aufnehmen, ist dies nur erlaubt, wenn er sich hiermit vorher ausdrücklich einverstanden erklärt hat.“

So wie der Bremer Blinden- und Sehbehindertenverein reagiert auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen. Sprecher Volker Berg sagt für die der AG angeschlossenen Mitglieder: „Werkstätten für behinderte Menschen machen keine Haustür- und Telefongeschäfte.“ Zweifelhafte Geschäftemacher nutzen besonders gern die Vorweihnachtszeit, um an der Haustür oder am Telefon Billigprodukte zu überhöhten Preisen anzubieten – und in diesem Fall augenscheinlich auch die Coronavirus-Krise. Unter der Vorspiegelung, der Kauf ihrer Produkte käme Menschen mit Behinderungen zugute, appellieren sie an das Mitgefühl der Menschen. Zuweilen werde dabei mit selbst erstellten Ausweisen Seriosität vorgegaukelt. Volker Berg ergänzt: „Anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen vertreiben ihre Erzeugnisse in Werkstattläden, in Verkaufsgeschäften, auf Messen und über Kataloge oder Internet-Shops.“ Interessierte finden im Branchenbuch, den Gelben Seiten, oder auch in der Internet-Datenbank unter ­www.rehadat.de die Standorte von Werkstätten und Werkstattläden in der Region.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft teilt außerdem mit, dass in den vergangenen Monaten auch in so mancher Werkstatt für Menschen mit Handicap die Arbeit ruhen musste, weil es unter den Mitarbeitern einige mit Vorerkrankungen gibt und die deshalb mit zur Corona-Risikogruppe gehören. Erst jetzt laufe die Arbeit in den Werkstätten so langsam wieder an.

Bevor nun jemand Produkte aus einer ganz anderen Ecke Deutschlands kaufe, könne er ja zuerst einmal in den City-Shop am Markt vom Bremer Martinshof schauen oder auf die Internetseite dieses Eigenbetriebs der Stadt unter www.martinshof-shop.de. Dem pflichtet der Blinden- und Sehbehindertenverein Bremen bei: „Die Zeit des Kaufs von ­Weihnachtsgeschenken geht ja schon bald wieder los.“