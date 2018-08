Die Heiland - Wir sind Anwalt (1) (Neue Serie:) - Di. 04.09 - ARD: 20.15 Uhr

Blindes Vertrauen

Eric Leimann

Lisa Martinek spielt eine blinde Anwältin in Berlin, Anna Fischer ihre Assistentin. Sechs Folgen der neuen Serie sind in der Primetime zu sehen. Dabei orientieren sich die Erzählungen an einer „lebenden Vorlage“.