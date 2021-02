Evelyn Burdecki wurde 2019 "Dschungelkönigin". In Australien prägte sie den schönen Begriff "Blitzbirne" - selbstironisch gemeint, versteht sich. (TVNOW)

Ende gut, alles gut: Als Evelyn Burdecki im Januar 2019 die (damals noch real in Australien abgehaltene) „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“-Show gewann, strich sie mit 100.000 Euro den großen Siegpreis im Dschungelcamp ein. Ihren Ruf unter den Oberlehrern der Republik hatte die kesse, aber teilweise etwas unüberlegt wirkende Blondine allerdings verwirkt. Immerhin prägte sie selbst für ihre planlose Antworttechnik bei Quiz-Fragesituationen den schönen Begriff „Blitzbirne“. Doch wie dusselig (oder eben nicht) ist sie wirklich? Das möchte die RTL-Show „Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?“ herausfinden - mit einer aufwendig arrangierten Testreihe, selbstverständlich.

Günther Jauch spielt mal wieder den Oberlehrer der Nation

Günther Jauch liebt es gar nicht, wenn ihm mal selbst keine Antwort einfällt. (2020 Getty Images/Andreas Rentz)

Nach den Folgen aus dem vergangenen Frühjahr, in denen Promi-Kollegen wie Oliver Pocher und Verona Pooth auf Hirn, Herz und Nieren geprüft wurden, ist nun also die Dschungelkönigin dran. Dafür absolvierte die blonde Sympathieträgerin schon im Vorfeld der Show einen umfangreichen Prüfungsmarathon, bei dem die Aufgaben, wie RTL beteuert, „wissenschaftlich fundiert“ gestellt wurden. In der von Günther Jauch moderierten Show geht es nun um die Probe aufs Exempel: Die Ergebnisse, die Evelyn Burdecki ablieferte, werden mit den Antworten von Promi-Gästen im Studio und der Schwarmintelligenz des Publikums abgeglichen. Außerdem gibt es als Gegenprobe ein repräsentatives Deutschland-Panel, das ebenfalls bereits vor der Ausstrahlung befragt wurde. Viel Aufwand für die Frage vom Titel der Sendung, die viele „Blitzbirnen“-Fans vermutlich einfach so aus dem Bauch heraus beantwortet hätten.