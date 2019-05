Macht ähnlich viel her wie die digitale Vorlage und ist mindestens genauso hart: das "Bloodborne"-Brettspiel von CMON. (CMON / From Software / Sony)

Die Zeiten, in denen Spiele-Studios für die Entwicklung ihres nächsten Indie-Hits locker vom Hocker Millionen Kickstarter-Dollar sammeln konnten, sind vorbei - stattdessen sind auf der bekannten Crowdfunding-Plattform jetzt Brettspiele angesagt. Luxuriöse Boardgames mit filigran modellierten Figuren, schick illustrierten Ereigniskarten sowie komplexen Regelwerken schicken sich an, nicht nur prominente Themen wie Fantasy, SciFi oder die Zombie-Apokalypse aufzugreifen - auch Boardgames zu beliebten Videospielen sind en vogue. Nachdem es vor einiger Zeit bereits die knallharte „Dark Souls“-Reihe von From Software auf die Tischplatte geschafft hat, ist jetzt das ebenfalls aus der japanischen Schmiede stammende „Bloodborne“ an der Reihe: Über zwei Millionen Spenden-Dollar haben sich über 21.000 Unterstützer oder „Backer“ den Spaß kosten lassen und damit den Mindest-Spendenwert von 178.261 US-Dollar deutlich überschritten.

Das vom bereits etablierten Brettspiel-Entwickler CMON entwickelte Tabletop-Abenteuer kommt mit wunderschön bemalten Bodenplatten, die sich - je nach Verlauf des Abenteuers - auf verschiedenartige Weise aneinanderlegen lassen. Außerdem gibt es hochwertig gearbeitete Modelle der bekannten Boss-Gegner und komfortable Charakterbögen aus Pappe nebst dazugehöriger Marker-Steinchen.

Wer sich über Kickstarter seine eigenes „Bloodborne“-Brettspiel sichern will, hat noch zwölf Tage Zeit. Dann läuft die Crowdfunding-Kampagne ab.