Großbritannien winkt zum Abschied. Oder handelt es sich dabei um ein klägliches Armrudern, um sich vor dem drohenden Ertrinken zu retten? Auch die gescheitesten Beobachter des aktuellen politischen Treibens in London sind da überfragt. „Not Waving, But Drowning“ heißt Loyle Carners zweites Album. Eine unvermeidliche Bewertung des Brexit-Chaos' ist dieser Titel aber nicht. Die 15 Tracks bleiben vom allgegenwärtigen Großthema unberührt. In Carners Leben ist gerade viel los, darauf liegt der Fokus - doch auch im vermeintlich Kleinen findet er große Themen.

Den Albumtitel „Not Waving, But Drowning“ borgt sich Carner von der eigenwilligen britischen Poetin Stevie Smith. In ihrem gleichnamigen Gedicht geht es um einen Mann, dessen Kampf ums Überleben eben mit einem fröhlichen Winken verwechselt wird. Er ertrinkt. Soweit ist es bei dem 24-Jährigen zwar noch nicht, das Wasser stehe ihm allerdings immer wieder bis zum Halse, erklärt er in Interviews. Bereits mit seinem Debüt „Yesterday's Gone“ (2017) wurden einige Details aus einem nicht immer geradlinig verlaufenden Leben bekannt: Legasthenie, ADHS, Aufwachsen ohne leiblichen Vater, plötzlicher Tod des geliebten Stief- und Adoptivvaters - die stimmige Auseinandersetzung damit war dem geschätzten Mercury-Prize-Komitee eine Nominierung wert.

Kluge zeitgenössische Musik aus Großbritannien, die mal nicht vom Brexit handelt: Loyle Carner konzentriert sich in seinen Songs vor allem auf seine eigenen Probleme. (Charlie Cummings)

Dankbar und einfordernd

Zwei Jahre später gibt es „Still“, also „immer noch“, Zweifel und Ungerechtigkeiten im Leben des Benjamin Gerard Coyle-Larner, wie der Süd-Londoner wirklich heißt. „Still looking for the answers, tryin' to find the right questions / Still waiting for my fathers, but can't break 'em into sections“. Um das Verhältnis zu seinen beiden Vätern geht es verstärkt auch in „Looking Back“, und um das Aufwachsen als Sohn eines Afrikaners ohne dunkelhäutige Bezugsperson in einer weißen britischen Familie. Dabei drückt der Schauspielschulabbrecher immer wieder Dankbarkeit aus. Das ist der Grundtenor auch dieses Albums. Selbst wenn er in „Desoleil“ mit Sampha ein falsches Spiel spielt, ist es Selbstreflexion und Demut, die am Ende durchscheinen.

Wie der Vorgänger ist auch „Not Waving, But Drowning“ ein Rap-Album, das Zeit einfordert. Es hält zwar wenig zurück und lenkt mit seinen ruhigen Piano- und Sample-Beats die Aufmerksamkeit stets auf das Gesagte. Loyle Carners Offenheit fordert trotzdem viel vom Hörer ein. Ohne Einfühlungsvermögen und ein gewisses Wohlwollen verliert man sich und den Faden schnell. Dann drohen Unverständnis und Überwältigung. Gewisse Parallelen zum Brexit und dem aktuellen britischen Treiben scheinen sich also doch eingeschlichen zu haben.