Bis eben gerade hat Hella (Ann-Kathrin Kramer, links) ihren Chef (Kai Wiesinger, mit Pegah Ferydoni) noch für einen anständigen und charmanten Mann gehalten. (SAT.1 / Georg Pauly)

Wie entmutigend, wie entwürdigend muss sich das anfühlen? Da überwindet sich ein Opfer sexueller Belästigung, geht zur Polizei, um seine Selbstachtung wiederherzustellen - und erhält dort den Rat: Besser mal den Mund halten. Lieber keine Anzeige erstatten. Bringt eh nix. „Sie sind ja nicht vergewaltigt worden.“ Passiert so wahrscheinlich leider nicht nur in Fernsehfilmen. Dafür zeigt Ann-Kathrin Kramer im TV-Drama „Mit geradem Rücken“, das nun erneut auf SAT.1 gezeigt wird, dass man einem Belästiger auch auf andere Art beikommen kann. SAT.1 nimmt sich ein weiteres Mal mit einer Eigenproduktion eines brisanten Themas mit gesellschaftlicher Relevanz an. Diesmal geht es um die personifizierte Zivilcourage.

Dynamisch wippt der Pferdeschwanz, wenn die Floor-Supervisorin im Hamburger „Grand Hotel“, die von allen geschätzte und bei allen beliebte Hella Wiegand (Kramer) den Zimmermädchen auf die Finger und in den Luxusgemächern nach dem Rechten sieht. Doch was ihr an einem späten Abend in Zimmer 120 unter die Augen kommt, ist alarmierend: Hat sich ihr charmanter Chef Jakob Braunstein (Kai Wiesinger) gerade an einem Zimmermädchen (Pegah Ferydoni) mit Migrationshintergrund vergriffen?

Hella (Ann-Kathrin Kramer) ist verzweifelt. Die Wahrheit will keiner hören. (SAT.1 / Georg Pauly)

Glaubhaft und ermutigend

„Ich kann schwierigen Situationen nun mal nicht aus dem Weg gehen.“ Das hätte man Hella gar nicht so explizit per Drehbuch in den Mund legen müssen. Der Zuschauer hat doch gleich gemerkt, dass die Alleinerziehende keine ist, die über die Verängstigung einer Mitarbeiterin einfach hinwegsehen kann. Trotz Mangels an Beweisen und eines wenig kooperativen, da völlig verstörten Opfers setzt sich Hella für Shirin ein. Das wird richtig unangenehm für sie selbst. Interessant ist auch zu sehen, wie unterschiedlich, aber beinahe durch die Bank enttäuschend die sonst so netten Kollegen reagieren, sobald öffentlich wird, dass Hella den Chef angezeigt hat - zum Beispiel: eben noch mütterliche Kollegin, jetzt Giftspritze.

Jakob Braunstein (Kai Wiesinger) zeigt nun auch Hella (Ann-Kathrin Kramer) sein wahres Gesicht. (SAT.1 / Georg Pauly)

Ohne künstlich eine Spannungskurve wie eine Achterbahn zu kreieren, gibt „Mit geradem Rücken“ (Regie: Florian Froschmayer) ziemlich glaubhaft ein derartiges Szenario wieder. Auch die Nebenrollen überzeugen in ihren Positionen im Mikrokosmos Hotel, das hier wohl exemplarisch für ziemlich viele Firmen stehen kann. Am Ende wird der Wüstling zwar leider nicht in Handschellen abgeführt, dennoch findet die Geschichte einen einigermaßen versöhnlichen Ausgang. Das macht sie fast noch glaubwürdiger. Und irgendwie ermutigend.

Aktuell stehen Ann-Kathrin Kramer und ihr Mann Harald Krassnitzer für den ZDF-Fernsehfilm „Ohne Ausweg“ vor der Kamera. Die Eheleute spielen in dem Film ein Pastorenpaar, das von ausgebrochenen Strafgefangenen überwältigt wird. Wann der Film ausgestrahlt wird, ist allerdings noch nicht bekannt.