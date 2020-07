Die Psychologin Katinka Keckeis und der Ex-Ermittler Axel Petermann rollen noch einmal den Fall des Hamburger Auftragskillers Werner Pinzner aus den 80er-Jahren auf. (ZDF / Bernd Reufels)

In der dritten Ausgabe der ZDF-Sommerreihe der „spektakulären Kriminalfälle“ geht es um den Hamburger Auftragskiller Werner Pinzner. Fünf Auftragsmorde im Hamburger Kiezmilieu hatte Pinzner bereits auf dem Gewissen, als er am 29. Juli 1986 im Beisein des ermittelnden Staatsanwalts, zweier Polizisten und seiner Ehefrau Jutta zum erweiterten Geständnis bat. Pinzner war am 15. April 1986 durch die Mordkommission verhaftet worden, ein Insider hatte ausgepackt. Im Gefängnis versorgte ihn seine Anwältin mit Kokain und Heroin. Sie besorgte auch die Pistole, die Pinzners Ehefrau Jutta ins Polizeipräsidium schmuggelte. Mit ihr tötete der narzisstisch veranlagte Killer kaltblütig seine Frau, den ermittelnden Staatsanwalt und sich selbst. Zwei Polizisten konnten dem Blutbad entkommen.

Die Tat fiel in einen Zeitraum, in dem die Kriminalität auf dem Kiez von St. Pauli im Wechsel begriffen war - vom Prostituiertenhandel zum Drogendeal im großen Stil. Pinzner wollte Lebemann sein, er fühlte sich ohnehin über den Dingen stehend und, nach einer ersten Verhaftung bei einem Supermarktüberfall im August '75, im Recht. - In ihrem neuen Film aus der Reihe „Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle“ rollen nun Ex-Profiler Axel Petermann und die Psychologin Katinka Keckeis den Fall des St. Pauli-Killers, der den Sturz mehrerer Hamburger Senatoren und die Wahlniederlage der Regierungspartei nach sich zog, noch einmal auf.