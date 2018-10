Das hat wohl weh getan: Mario Barth und Jörg Pilawa (rechts) begutachten die Verletzung von Angela Finger-Erben. (RTL)

Schreckmoment in der neuen Show „Mario Barth räumt auf!“: Bei der Aufzeichnung des Formats verletzte sich „Guten Morgen Deutschland“-Moderatorin Angela Finger-Erben während eines lustig gemeinten Spiels am Arm. Eigentlich sollte sie nur mit einer Brechstange auf ein Auto einschlagen, doch als die Fensterscheibe zersprang, zog sich die 38-Jährige Schnitte und Schürfwunden zu, wie ein vorab von RTL verbreiteter Clip zeigt. „Ich blute!“, schreit sie in die Kamera, bevor Sanitäter die Wunden versorgen.

„Die Ärztin hat gesagt, wir müssen es beobachten“, erklärte Finger-Erben nach dem Vorfall. So schlimm aber war die Verletzungen aber wohl nicht: Schon wenige Minuten nach dem kleinen Unfall nahm die Moderatorin wieder bei Mario Barth auf dem Studiosofa Platz.

Während eines Spiels hatte sich Angela Finger-Erben Schnitt- und Schürfwunden zugezogen. (RTL)

RTL zeigt die ganze Unglücks-Folge am heutigen Mittwoch, 10. Oktober, 20.15 Uhr. In seinem neuen Format begrüßt Mario Barth unter anderem Moderator Jörg Pilawa, Comedian Olaf Schubert und Schauspielerin Caroline Frier.