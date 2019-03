Der Nachfolger zum beliebten ersten "Bloodlines" von Free-to-Play-Entwickler Hardsuit. (Hardsuit Labs / Paradox Interactive)

2004 hat der kalifornische Entwickler Troika Games Rollenspieler mit einer virtuosen Umsetzung des Pen&Paper-Hits „Vampire: The Masquerade“ die Fans begeistert - eine hochkomplexe und atmosphärische Vorlage, die lange Zeit als nicht umsetzbar galt. Doch trotz des ansehnlichen Erfolgs konnte sich das Studio nicht retten - 2005 schloss die Firma der beiden „Fallout“-Veteranen Timothy Cain und Lenoard Boyarsky ihre Pforten. Darum warten „Bloodlines“-Fans bis heute vergebens auf eine Fortsetzung des modernen Klassikers.

Das soll sich laut einer Ankündigung von der Entwickler-Messe GDC aber bald ändern: Nicht der ursprüngliche Rechte-Inhaber Activision, sondern der schwedische Hersteller Paradox Interactive will in Zusammenarbeit mit „Blacklight: Retribution“-Macher Hardsuit Labs ein neues „Bloodlines“ liefern. Das soll bereits im ersten Quartal 2020 aus seiner Gruft entlassen werden. Für den Kampf zwischen verschiedenen Vampir-Fraktionen und Blutlinien wie Brujah, Nosferatu, Toreador, Tremere oder Ventrue siedelt Hardsuit das Abenteuer in seiner Heimatstadt Seattle an. Wie im Stil-prägenden Vorgänger soll jede Aktion des Spieler-Vampirs Einfluss darauf haben, wie Angehörige der anderen Clans und sogar Menschen auf ihn reagieren. Für das Skript hat Hardsuit Brian Mitsoda, den Autoren des Vorgänger-Spiels, verpflichtet.