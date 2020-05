Mit "Rough and Rowdy Ways" veröffentlicht Bob Dylan das erste Album seit acht Jahren, auf dem er neue, eigene Songs präsentiert. (Sony)

Zum dritten Mal innerhalb von nur sechs Wochen hat Bob Dylan einen neuen Song veröffentlicht: „False Prophet“ ist Donnerstagnacht auf YouTube erschienen. In dem Artwork des Videos versteckt sich eine weitere Ankündigung: Der Song soll außerdem Teil des neuen Albums „Rough and Rowdy Ways“ sein, das am 19. Juni erscheint. Inzwischen wurde das Datum auch auf Dylans Instagram-Account bestätigt.

Laut des US-Magazins „Variety“ handle es sich dabei um ein Doppelalbum, das insgesamt zehn Titel enthalte. Neben dem neuen „False Prophet“ sollen auch die vor wenigen Wochen veröffentlichten Songs „Murder Most Foul“ und „I Contain Multitudes“ darauf zu finden sein. „Rough and Rowdy Ways“ wäre das erste Album von Bob Dylan seit acht Jahren, das neue, eigene Songs der Musiklegende enthält. Zuletzt hatte Dylan mit „Shadows in the Night“ (2015) ein Konzeptalbum mit Neuinterpretationen bekannter Sinatra-Stücke veröffenlicht, sowie „Fallen Angels“ (2016) und „Triplicate“ (2017), auf denen er Songs aus dem „Great American Songbook“ präsentierte.