Das Gericht hat die Unterlassungsklage von Jan Böhmermann abgewiesen. (Sven Hoppe/dpa)

Es sollte wohl so eine David-gegen-Goliath-Nummer werden, ein Lied vom widerständigen Eulenspiegel. Und natürlich – wir leben ja im 21. Jahrhundert – ein PR-Coup, der analog und digital, gedruckt wie online das Thema des Tages wäre. Was bleibt? Eine Abfuhr erster Klasse vor Gericht, ein larmoyanter Tweet des Unterlegenen und jede Menge Häme in all jenen Medien, die Jan Böhmermann sonst so souverän bespielt.

Der begnadete Satiriker und x-fach ausgezeichnete Humor-Profi hat sich selbst zum Hanswurst gemacht. Im Umgang mit seinem Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wirkt er wie jemand, der zweimal einen Bumerang wirft, um unbedingt zwei Beulen am Kopf zu bekommen. Einer aus der gut zwei Millionen Köpfe zählenden Twitter-Gefolgschaft Böhmermanns bringt es ganz trocken auf den Punkt: Es war „insgesamt schon vorher eine Sch...idee, sie wird mit den Klagen auch nicht besser.“

Das ist kein besonders origineller Gedanke, aber eine ebenso nüchterne wie zutreffende Einsicht. Man fragt sich nur: Warum ist darauf niemand in Böhmermanns „königlicher“ ZDF-Neo-Redaktion gekommen? Böhmermann wollte mit seinen grob geschüttelten Versen, in denen Erdogan unter anderem Sex mit Ziegen unterstellt wird, die Grenze zwischen erlaubter Satire und strafbewehrter Beleidigung aufzeigen.

Er hatte also extrem beleidigende Sätze vor einem Millionenpublikum geäußert, aber eben nicht beleidigend, sondern satirisch gemeint. Einfach genial? Oder schlicht gaga? Eindeutig Letzteres. Es kommt doch auch niemand auf den Gedanken, mal einen Porno mit Kindern zu drehen, bloß um die Grenze zwischen Kunstfreiheit und Kapitalverbrechen zu verdeutlichen – die jeder, der halbwegs bei Verstand ist, auch ohne dieses drastische Beispiel sieht. Wie eben auch bei Böhmermanns Poem.

Nie zweimal der gleiche Fehler

Das provozierte nun eine wahre Staatsaffäre, und für deren Management ist eben am Ende die Regierungschefin zuständig. Die gestattete sich eine Merkel-typisch knappe Beurteilung der verstörenden Dichtkunst: „bewusst verletzend“. Um dieses „persönliche“ Urteil wenig später Merkel-typisch als „Fehler“ zu bezeichnen. Und als Merkel-typisch darf man schließlich annehmen, dass sie keinesfalls denselben Fehler zweimal begeht. Folgerichtig verpflichtete sich sogar das Kanzleramt, formal Böhmermanns Prozessgegner, die Äußerung nicht zu wiederholen.

Warum also klagt jemand, dem erkennbar kein Schaden entstanden ist und dem auch keiner droht? Um was ging es Böhmermann eigentlich bei diesem Prozess? Fortsetzung einer missglückten Satire mit dem Mitteln der Justiz? Aufmerksamkeit für die eigene Person, die trotz aller Prominenz in harter Konkurrenz zu einem guten Dutzend ebenso bissiger Satiriker und Kabarettisten steht, ganz zu schweigen vom gefühlten Bataillon mehr oder weniger begabter Comedians? Oder allen Ernstes um seine Grundrechte, weil er die ärgsten Passagen seines Gedichts nicht wiederholen darf? Zu diesem Urteil wäre das Gericht im zweiten von nunmehr drei Böhmermann-Verfahren doch ganz sicher auch ohne die Wertung der Kanzlerin gelangt.

Dass Satire Gegenstand von Gerichtsverhandlungen werden kann, ist auch in gefestigten Demokratien nichts Besonderes. Im Gegenteil: Es gehört zu ihrem Markenkern, stets die individuellen Freiheiten mittels einer unabhängigen Justiz gegeneinander abzuwägen. Werden Persönlichkeitsrechte verletzt oder religiöse Gefühle, wenn man die Leiche eines Politikers oder den Papst in urinbeflecktem Ornat auf der Titelseite zeigt? In Sachen Grenzerfahrung hätte sich Böhmermann ja mal bei den Kollegen von „Titanic“ umhören können. Oder beim Politkünstler Klaus Steack, der anno 1972 den Metzgersohn Franz Josef Strauß im Schlachterkittel auf einem Plakat zeigte und ihm die Worte „Entmannt alle Wüstlinge – wählt christlich“ in den Mund legte.

Nein, Böhmermann hat mit seinem Erdogan-Gedicht weder die Provokation noch die Satire neu erfunden. Er hat sich damit nicht einmal herausragend viel getraut – Polizeischutz hin, Wohnungswechsel her. Hasserfüllte Mails bekommt jeder mal, der Meinung verbreitet. Jetzt wirkt Böhmermann wie ein verbitterter Prozesshansel, der unbedingt das letzte Wort behalten will: „Humor bleibt in Deutschland ein allgemein und juristisch unsicheres, hochgefährliches Geschäft (...) Laien sollten darum die Finger davon lassen!“ Als Satire wäre das ja okay – aber leider weiß man bei ihm nicht mehr so genau, wie er es denn meint.