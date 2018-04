Sting (links) und Shaggy geben am 17. April ein Konzert in Köln, das live und exklusiv von WDR 2 im Radio übertragen wird. (Daniele Venturelli/Getty Images)

Sting und Shaggy, die das wohl ungewöhnlichste Sängerduo des Jahres bilden, veröffentlichen am 20. April ihr gemeinsames Album „44/876“. Wer schon vorher hören möchte, wie die beiden Superstars zusammen klingen, steuert am 17. April die Radiowelle WDR 2 an. Das Programm des Westdeutschen Rundfunks überträgt ein Konzert von Sting und Shaggy ab 20.05 Uhr live und exklusiv aus der Kölner Kulturkirche.

WDR2-Musikchef Stephan Laack verspricht: „Für die WDR2-Hörer wird das ein unvergesslicher Abend, da Sting und Shaggy auch den ein oder anderen Klassiker spielen werden und für einen ausführlichen Talk vor dem Publikum zur Verfügung stehen.“ Die Tickets für das Event werden am Montag, 9. April, im Programm von WDR 2 verlost.

