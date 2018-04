Besonders unerträglich: Motorradfahrer, die viel Lärm um nichts machen. (stv)

Sie sind wieder da. Kaum wird der Frühling seinem Namen halbwegs gerecht, kommen sie aus den Garagen und okkupieren die Straßen. Ich habe nichts gegen Motorradfahrer. Aber etwas gegen jene Exemplare, die nach der winterlichen Fahr-Abstinenz ihren riesigen Nachholbedarf an Risiko und Rücksichtslosigkeit befriedigen. Oder salopper formuliert: Beklo… äh Brachial-Biker.

Rudel am Heck

Das kennt jeder Autofahrer: Von hier auf jetzt wird der Rückspiegel schwarz – eben noch Punkte am Horizont, kleben sie mit einem Mal am Heck. Krad-Lenker sind gern im Rudel unterwegs. Und ehe man sich versieht, ist das Rudel an einem vorbeigezogen. Gern auch mal links und rechts, sofern man grad auf der Mittelspur unterwegs ist. Waghalsige Überholmanöver – auch trotz Gegenverkehr und in Verbotszonen (die Schilder zeigen schließlich nur stilisierte Autos) - setzen in der Birne dieser Biker wohl Belohnungshormone frei.

Auch wenn der Verkehr stockt, drängt es diese in Leder oder in Kutten mit aufgenähten Sippen-Symbolen gewandeten selbsternannten Asphalt-Helden immer weiter. Egal wie eng es zwischen den haltenden Autos ist, der dickste Kerl auf der dicksten Maschine muss da durch. Hauptsache weiter. Born to be vorn. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft Motorradfahrer sich bei Staus auf der Autobahn nur Zentimeter von meinen Außenspiegeln entfernt an meinem Auto vorbeigeschoben haben.

Akustische Monster

So nervig so ein Fahrverhalten ist, es gibt noch eine Steigerung – richtig, ich meine natürlich die Dezibel-Deppen mit ihren Höllenmaschinen. Dröhnende, knallende, wummernde Auspuffe und blubbernde Motoren machen diese akustischen Monster auf zwei Rädern unüberhörbar. Und damit düsen diese Dödels dann am liebsten am Sonntagnachmittag durch Wohngebiete. Oder, Schwachsinn hoch zehn, sie cruisen sinnlos in der Gegend herum. Die Antriebsaggregate von Motorrädern müssen weniger Masse befördern, lese ich auf einem Nachschlageportal im Internet. Ja klar, bei diesen Ruhestörern auf jeden Fall weniger Hirnmasse! Vielleicht sind die Lärm-Luschen ja taub – auf jeden Fall sind sie es beim Thema umwelt- und sozialverträgliches Verhalten.

Stinkende Verkehrshindernisse

Fast hätte ich sie vergessen: Quälgeister sind auch die Möchtegern-Motorradfahrer auf ihren extrem stinkenden Verkehrshindernissen namens Roller. Bevorzugt im Berufsverkehr fahren sie stur in der Fahrbahnmitte. Die wollen wohl wenigstens einmal an der Spitze sein, und wenn es nur die Spitze einer Autoschlange ist.

Ich bin froh, dass das Motorradfahren eine Saisonsache ist. Ich befürchte aber, dass der Klimawandel diese Saison und damit die Saison der Brachial-Biker in Zukunft unangenehm verlängern wird. Es gibt rund 4,4 Millionen Motorräder in der Republik. Da drängt sich doch wirklich eine Frage auf: Wie sehr fördern deren Abgase eigentlich den Klimawandel?

