Sonys "DualSense" ist heller und rundlicher als seine "DualShock"-Vorgänger, aber die Verwandtschaft lässt sich nicht leugnen. Das PS5-Pad kommt außerdem mit neuen Features wie einer "Create"-Taste anstelle des bekannten "Share"-Buttons. (Sony)

Vor etwa zwei Wochen hat Sony den Controller für seine Next-Gen-Konsole PlayStation 5 vorgestellt: Der „DualSense“ wird die erfolgreiche „DualShock“-Reihe des Herstellers ablösen. Obwohl die Unterschiede zwischen beiden Produkten auf den ersten Blick vor allem kosmetischer Natur sind, offenbart der „DualSense“ einige neue Detail-Features, darunter der links neben dem Touchpad platzierte „Create“-Button.

Der löst offenbar die vom „DualShock 5“ bekannte „Share“-Taste ab, mit deren Hilfe Spieler Videos oder Screenshots erstellen können, um sie anschließend auf einen USB-Stick zu ziehen oder direkt über Social Media zu teilen. Was genau sich hinter dem neuen Button verbirgt, ist bisher zwar unbekannt, aber der für seine Leaks bekannte Branchen-Insider „Tidux“ will mehr wissen: Laut ihm steuert man mit dem „Create“-Button ein Tool-Set an, mit dem sich die aufgenommenen Spielszenen direkt in Echtzeit editieren lassen. Zur Verdeutlichung der Funktionen vergleicht „Tidux“ sie mit dem bekannten Tool „Nvidia Shadowplay“. Letzteres ist eine Aufnahme- und Bearbeitungs-App, die PC-Spielern mit Nvidia-GTX-Grafikkarten zur Verfügung steht und dem Gamer erlaubt, seine Videos direkt auf Twitch, YouTube oder Facebook zu streamen.

Sony hüllt sich in Schweigen

Sony selbst schweigt sich zu den Features des „Create“-Buttons weitgehend aus. Bestätigt wurde bisher nur, dass man sich am „Erfolg des Share-Buttons“ orientiert habe. Ein Real-Time-Editing-Tool wäre eine sinnvolle Erweiterung der alten Funktionen. Gesicherte Informationen zum „Create“-Button sollen erst zum Launch der neuen Sony-Konsole Ende des Jahres folgen.