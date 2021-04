Wer ist am Ende der strahlende Sieger? Julian Nagelsmann, Trainer von RB Leipzig, und Florian Kohfeldt von Werder Bremen wollen beide mit ihren Mannschaften ins DFB-Pokalfinale in Berlin. (2020 Getty Images/Stuart Franklin)

Schon als Julian Nagelsmann 2019 seinen neuen Job als Cheftrainer von RB Leipzig antrat, schlug der Fußballlehrer forsche Töne an. Was „Blechernes“ zu holen, sei sein Ziel, verkündete Nagelsmann selbstbewusst. Zwar wurde der Shootingstar auf dem deutschen Trainermarkt in seiner Debütsaison dem noch nicht ganz gerecht, ließ aber mit dem Einzug seiner Mannschaft ins Halbfinale der Champions League aufhorchen. Auch dieses Jahr sind die Roten Bullen noch groß im Geschäft - vor allem im DFB-Pokal. Im Halbfinale, das live im Ersten übertragen wird, bekommen es die Leipziger mit Werder Bremen zu tun. Als Moderator ist Matthias Opdenhövel im Einsatz, der gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger das Spielgeschehen einordnet. Gerd Gottlob kommentiert.

Ungleicher könnten die Kräfteverhältnisse vor dem Semi-Finale nicht sein. Während sich RB Leipzig in den letzten Jahren zum hartnäckigsten Bayern-Verfolger aufgeschwungen hat und regelmäßig seinen Power-Fußball zelebriert, ist Werder Bremen weit weg vom einstigen Offensivgeist der Ära Micoud, Ailton und Co. Stattdessen haben sich die Mannen von Florian Kohfeldt zur grauen Maus der Liga entwickelt, sicherten in der vergangenen Saison erst auf den letzten Drücker in der Relegation gegen Heidenheim den Verbleib in der Bundesliga.

Ex-Bayern-Kicker Bastian Schweinsteiger ordnet das Spielgeschehen als Experte ein. (WDR / Ben Knabe)

Dennoch besagt eine alte Fußballphrase bekanntlich: Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze - nicht zuletzt in dieser Saison. Mit Holstein Kiel, die am Samstag, 1. Mai, im zweiten Halbfinale Borussia Dortmund herausfordern (ab 20.15 Uhr im Ersten), schwang sich ein Underdog zum Favoritenschreck auf. Unter anderem schalteten die Zweitligakicker aus dem hohen Norden bereits in der zweiten Runde den amtierenden Pokalsieger FC Bayern München aus. Auf ein ähnliches Überraschungsmoment dürften nun auch die Bremer gegen den Favoriten aus Leipzig hoffen.

Wer sich in Berlin zum Nachfolger des FC Bayern München krönt, entscheidet sich am Donnerstag, 13. Mai, im Olympiastadion. Die ARD zeigt das Endspiel live im Free-TV ab 20.15 Uhr, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.