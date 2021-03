Größer werdende Geheimratsecken können bei Männern auf einen anlagebedingten Haarausfall hindeuten. (Christin Klose)

Bremen. Manch einer hat noch mit über 50 volles Haar, bei manch anderem lichtet es sich schon mit Anfang 20 merklich. Der Haarwuchs auf dem Männerkopf hängt vor allem von der Veranlagung ab. „Entscheidend ist der genetische Code“, sagt Uwe Schwichtenberg, Facharzt für Dermatologie und Allergologie aus Bremen. Wenn sich eine kahle Stelle am Hinterkopf bildet oder das Haar rund um die Stirn immer dünner wird, spricht man von anlagebedingtem Haarausfall, so Schwichtenberg. Wer wann, wie stark und an welchen Stellen betroffen sei, lasse sich nicht vorhersagen.

Einen Hinweis kann eventuell der Blick auf die Vorfahren geben: Vor allem dem Großvater mütterlicherseits wird eine große Rolle bei der Vererbung des anlagebedingten Haarausfalls zugeschrieben. „Je eindeutiger das Bild ist, desto eindeutiger kann ich darauf schließen, was auf mich zukommt“, ordnet Schwichtenberg ein. „Die Gene kombinieren sich, und es kommt nicht immer zur Ausprägung dieser Anlage“, sagt An­dreas Finner, Dermatologe und Haarchirurg aus Berlin. Wer sich Sorgen mache, könne in einer Haarsprechstunde Rat suchen.

Drei Haare pro Pore

„Im Normalfall gibt es drei kräftige Haare pro Pore, teilweise sind in der Früherkennung nur noch ein oder zwei sichtbar – das kann schon ein Anzeichen sein“, erklärt Finner. Im Spiegel sei das oft noch nicht zu sehen. Sobald deutlicher Haarausfall mit dem bloßen Auge zu erkennen sei, habe sich unbemerkt schon viel getan. „In dieser Situation ist die Behandlung natürlich schwieriger“, so der Arzt. „Je früher man es erkennt, umso besser.“ Meist werde dann eine vorbeugende Behandlung mit dem äußerlich anwendbaren Mittel Minoxidil begonnen.

Bei manchen Männern beginne der Haarausfall bereits vor dem 20. Lebensjahr, bei anderen erst später, manche blieben ganz verschont. „Die Häufigkeit lässt sich schwer bestimmen“, sagt Finner. Man schätze, dass mit 25 Jahren ungefähr jeder Vierte sichtbaren Haarausfall hat, mit 50 Jahren mehr als die Hälfte. „Viele Männer, besonders in jungen Jahren, belastet der Haarausfall sehr, aber sie reden oft nicht darüber“, sagt Finner. Er rät dazu, die emotionale Belastung durch den Haarverlust bei Männern ernst zu nehmen. „Einige meiner Patienten leiden noch Jahre später unter einem Kommentar, der in einem lustigen Ton über ihre zunehmende Glatze gemacht wird.“

Wer etwas gegen den Haarausfall tun möchte, könne auf Mittel zur äußeren Anwendung setzen, etwa Haarwasser mit Minoxidil. Die Erfolgsaussichten sind nach Angaben der Stiftung Warentest am besten, wenn der Haarausfall noch nicht lange besteht. Eine weitere Option sei Finasterid. Eine Wirksamkeit ist den Experten zufolge nachgewiesen, doch es kann Nebenwirkungen geben. Finner: „Bei einem von 50 Patienten können Probleme beim Sex auftreten, Brust- und Hodenschmerzen bei einem von 200 Patienten.“ Auch Depressionen oder Schlafmangel seien mögliche Nebenwirkungen. Finasterid muss im Gegensatz zu Minoxidil-haltigen Haarlösungen und Schäumen ärztlich verschrieben werden.

Aber auch Minoxidil kann Nebenwirkungen hervorrufen, dazu zählen Hautreizungen, auch schneller Herzschlag und Brustenge, wie die Stiftung Warentest erklärt. Im Zweifel sei es immer besser, vor der Einnahme ärztlichen Rat einzuholen. Wer hohen Blutdruck oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, sollte unbedingt zuvor mit einem Arzt Rücksprache halten, so die Warentester.

Ein Punkt, den Männer stets beachten sollten: „Man kann mit der Therapie nur erhalten, was noch da ist“, sagt der Bremer Dermatologe Schwichtenberg. „Verloren gegangene Haare bekommt man dadurch nicht zurück.“ Dazu komme: Die Mittel wirkten nicht bei jedem. Wer sich jedoch dafür entscheidet, sollte möglichst früh damit beginnen – und dabei bleiben, so der Facharzt. Der Grund: Man müsse damit rechnen, dass der Haarausfall nach dem Absetzen der Medikamente wieder in großem Maß einsetze.

Zur Sache

Haartransplantation

Ein dauerhafterer, aber aufwendigerer Weg zu vollerem Kopfhaar ist die Haartransplantation. Einige Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein. Zum einen müsse es schon wirklich sichtbare Lücken oder Kahlstellen geben, betont Andreas Finner, Dermatologe und Haarchirurg aus Berlin. Außerdem müssten ausreichend eigene Spenderhaare am Hinterkopf vorhanden sein. „Die sollte man auch nicht alle auf einmal verpflanzen.“ Nur eigenes Haar könne verwendet werden, gespendete Haarwurzeln würden abgestoßen. In Ausnahmefällen werde auch auf Barthaar oder Körperhaare zur Verdichtung zurückgegriffen, so der Arzt.