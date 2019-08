Satiriker will als Vorsitzender kandidieren

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bremer SPD will Böhmermann nicht unterstützen

Die Bremer SPD will Jan Böhmermann offenbar nicht unterstützen. Der Satiriker hatte am Donnerstag in seiner Show angekündigt, dass er Vorsitzender der Partei werden wolle.