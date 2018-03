Schwerer Fall: Inga Lürsen (Sabine Postel) sitzt neben Horst Claasen (Dieter Schad), der seine kranke Ehefrau umgebracht hat. (dpa)

Großer Erfolg für den Bremer "Tatort": 10,21 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr die Ermittlungen von Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) in einem dramatischen Fall über den Pflegenotstand, wie der Sender am Montag meldet. Der Marktanteil betrug 27,9 Prozent.

Worum ging es in dem Film? In dem Sonntagabend-Klassiker erstickt der Rentner Horst Claasen (Dieter Schad) seine demenzkranke Ehefrau und versucht anschließend, sich mit Tabletten selbst zu töten. Doch die Polizei rettet sein Leben. Die Erklärung des alten Mannes für die Tat: Er habe sich die Pflege seiner Frau finanziell nicht mehr leisten können. Erst in der Mitte des Filmes ploppt ein richtiger Kriminalfall auf: Ein Pflegegutachter wird ermordet.

Das Thema des Krimis, die oft quälende Situation der häuslichen Pflege von kranken Angehörigen, bewegte Deutschland und löste im Netz große Diskussionen aus.

Doch wie realistisch ist der Tatort?

Fakt ist: Rund 2,8 Millionen Menschen, das sind drei Viertel aller Pflegefälle in Deutschland, werden daheim von ihren Angehörigen versorgt. Laut einer Studie von Infratest fühlen sich 42 Prozent der Pflegenden „schwer belastet“, 41 Prozent sehen sich gar „extrem belastet“. Zur psychischen Überforderung kommt oft finanzielle Not. "Die Leistungen für Pflegebedürftige zu Hause reichen von 125 Euro bis maximal 901 Euro monatlich", sagt Tatort-Autorin Katrin Bühlig. "Bei stationärer Pflege beginnt die Unterstützung auch bei 125 Euro, steigert sich aber bis 2005 Euro. Die Pflegekasse zahlt also für stationäre Pflege viel mehr als für häusliche Pflege, teilweise mehr als das Doppelte."

Da die meisten Patienten zu Hause gepflegt werden, bereichert sich der Staat auf Kosten pflegender Angehöriger. Diese müssen oft ihre Jobs aufgeben, um daheim für das Familienmitglied da zu sein. Das Resultat: ein Teufelskreis aus Überforderung, Armut und Verzweiflung.

(dpa/cah)