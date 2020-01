Model und Influencerin Brenda Patea übernimmt für zwei Folgen die Rolle der Alisia Bjelic, die Nihat (Timur Ülker) den Kopf verdreht. (TVNOW)

In der RTL-Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (montags bis freitags, 19.40 Uhr) hatte schon der ein oder andere Prominente eine Gastrolle. Nun durfte auch eine ehemalige Kandidatin von „Germany's next Topmodel“ vor die „GZSZ“-Kamera: Brenda Patea wird am heutigen Donnerstag, 9. Januar, und am Freitag, 10. Januar, in einer Gastrolle zu sehen sein. Sie verkörpert Alisia Bjelic, die sich mit Nihat (Timur Ülker) vergnügt. Und zwar sehr zum Leidwesen von Sunny.

„Meine Rolle steht auf Nihat, der sich auch super mit Sunny versteht. Sunny hat noch Gefühle für Nihat. Aus dem Grund reagiert Sunny sehr enttäuscht, als sie Nihat mit Alisia sieht“, erzählt Patea - wahres Gefühlschaos ist also vorprogrammiert. Die Dreharbeiten scheinen Patea, die als Model und Influencerin arbeitet, gefallen zu haben: „Schauspiel-Ambitionen hatte ich schon immer, nur so richtig hinterher war ich nie. Bis jetzt! Der Dreh bei 'GZSZ' hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich Blut geleckt habe und nach weiteren Castings Ausschau halten werde“, so die 26-Jährige.

Als Alisia Bjelic sorgt Brenda Patea für ein großes Chaos im Liebesleben von Nihat (Timur Ülker). Privat hat das Model bereits ihr großes Glück gefunden: Seit November ist sie mit dem Tennis-Star Alexander Zverev liiert. (TVNOW)

Die erste Folge werde sie zwar nicht anschauen, da sie noch in Australien sei, aber sie sei sich sicher, dass ihre Mutter ihr berichten werde. „So wie ich meine Mutter kenne, wird sie mir aber kleine Ausschnitte mit dem Handy schicken, in denen sie meine Szenen natürlich ausgiebigst kommentieren wird“, so Patea. „Meine Mama ist mein größter Fan - und meine schärfste Kritikerin zugleich.“

Brenda Patea belegte 2017 den zehnten Platz der zwölften Staffel von „Germany's next Topmodel“. Damals trat sie noch unter dem Namen Brenda Hübscher auf. Privat hat die Deutsch-Rumänin bereits ihr Glück gefunden: Seit November ist sie mit dem Tennis-Star Alexander Zverev liiert.