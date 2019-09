Die Designer von LetsGoDigital haben auf Basis von angeblichen PS5-Design-Skizzen ein 3D-Motiv erstellt. Die Zeichnungen wiederum zeigen angeblich das speziell für Spiele-Entwickler erstellte PS5-Devkit - und nicht das Produkt für den Endkunden. (LetsGoDigital)

Die aktuelle Konsolengeneration ist in gleich mehrerlei Hinsicht bemerkenswert: Zum einen hatte Ende 2013 kaum jemand damit gerechnet, dass klassische Konsolen-Geräte im Zeitalter von iPhone, iPad & Co. noch große Erfolge feiern könnten. Zum anderen handelt es sich bei PS4 und Xbox One um die ersten dedizierten und obendrein stationären Geräte, denen man durch die Veröffentlichung von leistungsstärkeren Updates - namentlich PS4 Pro und Xbox One X - eine geglückte (4K-)Verjüngungskur verpassen konnte. Das hat offenbar gleich so gut funktioniert, dass sich Sony Informationen des japanischen Journalisten Zenji Nishikawa zufolge überlegt, gleich zu Beginn des PlayStation5-Lebenszyklus neben einer normalen auch eine teurere Pro-Edition zu veröffentlichen.

Möglich wäre aber auch, dass es sich bei dem bisher angeteaserten PS5-Modell um eben dieses Pro-Modell handelt, während man parallel dazu eine günstigere, abgespeckte Hardware-Variante veröffentlicht. Demnach will Sony seinen Kunden bereits zum Start die größtmögliche Auswahl und PS5-Produkte für jeden Geldbeutel bieten. Was genau dahintersteckt, wird man vermutlich im Frühjahr 2020 erfahren, die Ankunft der vermeintlichen Geräte-Familie dagegen wird für Ende kommenden Jahres erwartet.