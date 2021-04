Am Mittwoch, 14. April, spricht TV-Talkerin Sandra Maischberger unter anderem mit Markus Söder und Karl Lauterbach über die Entwicklungen der vergangenen Tage. (WDR/Markus Tedeskino)

Am Mittwoch, 14. April, versammelt Moderatorin Sandra Maischberger in ihrer ARD-Sendung „maischberger. die woche“ gleich zwei hochkarätige Talkshow-Dauergäste: Neben Ärztin Dr. Lisa Federle, Börsenexpertin Anja Kohl und Journalistin Cerstin Gammelin stoßen auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach zur Runde am Mittwochabend.

Thematisiert werden soll unter anderem die K-Frage, welche die Union nun schon seit einigen Tagen beschäftigt. Während sich das CSU-Präsidium für Markus Söder als Kanzlerkandidat ausspricht, hat sich die CDU mit breiter Mehrheit hinter eine Kanzlerkandidatur von Parteichef Armin Laschet gestellt. In Umfragen liegt CSU-Chef Söder vorne. Im Gespräch mit Sandra Maischberger will der 54-Jährige nun erklären, was ihn zum geeigneten Kandidaten macht.

Im Gespräch mit Sandra Maischberger will CSU-Chef Markus Söder erklären, weshalb er der geeignete Kanzlerkandidat der Union ist. (2021 Getty Images/Pool/Clemens Bilan)

Mit SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hingegen möchte Gastgeberin Maischberger über die geplante Bundesnotbremse sprechen. Der Mediziner fordert eine schnelle Umsetzung der am Dienstag beschlossenen Änderung im Infektionsschutzgesetz. Diese soll eine Corona-Notbremse gesetzlich verankern, um bundesweit einheitliche Regelungen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 durchsetzen zu können. „maischberger. die woche“ ist um 22.50 Uhr im Ersten im Programm.