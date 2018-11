Was passiert eigentlich hinter den Türen von Moscheen? Sprechen tatsächlich vielerorts Hassprediger zu den Gläubigen? Reporter Shams Ul-Haq (rechts) sucht in der ZDF-Doku "ZDFzoom: Hass aus der Moschee - Wie radikale Imame Stimmung machen" (Mittwoch, 14. November, 22.45 Uhr) nach Antworten. (ZDF / Bernd Weisener)

Immer häufiger liest man von der Radikalisierung von Muslimen, von Moscheen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden und von kritischen Stimmen aus dem politisch konservativen Lager. Laut Burkhard Freier, dem Präsidenten des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes, seien in NRW in den vergangenen Jahren fünf Moscheevereine verboten worden. Aber was passiert eigentlich wirklich hinter den Türen dieser Gotteshäuser? Die ZDF-Doku „ZDFzoom: Hass aus der Moschee - Wie radikale Imame Stimmung machen“ (Mittwoch, 14. November, 22.45 Uhr) sucht nach Antworten.

Die Reporter Susanna Santina und Shams Ul-Haq begaben sich auf Spurensuche. Ihre Nachforschungen kommen zum Ergebnis: Tatsächlich machen Hassprediger in einigen Moscheen offen Stimmung gegen Juden und Christen. Gemeinsam mit Imamen diskutieren die TV-Leute schließlich über ihre Recherchen. Auch Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden werden mit den Erkenntnissen konfrontiert und müssen sich die kritische Frage gefallen lassen - etwa die, warum die Schließung von Moscheen nur selten eine Konsequenz ist.

In zahlreichen deutschen Städten, wie hier in Berlin, gehören Moscheen mittlerweile dazu. Aber nicht überall wird Gemeinschaft und Nächstenliebe gelebt, sondern oft auch Hass gepredigt. (Getty Images / Carsten Koall)

Weiterhin kommen in dem brisanten Beitrag Politiker zu Wort, unter anderem der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries. Er fordert, dass islamische Prediger künftig an deutschen Hochschulen ausgebildet werden sollen. Die Islamismus-Expertin Susanne Schröter schlägt vor allem vor radikalen Hasspredigern wie dem Berliner Imam Abul Baraa Alarm. Dieser wisse genau, wie man eine Strafe umgehe: „Er weiß, wenn er sagt: 'Tötet die Ungläubigen', landet er im Gefängnis. Wenn er aber nur zum Hass aufruft und jemand anders tötet, dann ist er nicht mehr verantwortlich.“