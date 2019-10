Leichenfund in England

Britische Polizei bestätigt: Tote aus Lkw kommen aus China

Die in einem Lastwagen-Anhänger in England entdeckten 39 Toten stammen übereinstimmenden britischen Medienberichten zufolge aus China. Dies hat die Polizei am Donnerstag bestätigt.