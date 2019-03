Zum 92. Geburtstag der Queen versammelte sich die Britische Königsfamilie im April 2018 in der Londoner Royal Albert Hall - und ließ sich von zahlreichen Popstars besingen. 3sat zeigt das Mega-Event nun in deutscher Erstausstrahlung. (ZDF / WDR / BBC / GUY LEVY)

Die Briten wissen, wie man den vielleicht stärksten Exportartikel des Landes in Szene setzt: Am 21. April 2018 spielten in der altehrwürdigen Londoner Royal Albert Hall zahlreiche Popstars zum Geburtstag einer Dame auf, die lange vor der Popmusik zur Welt kam. Am 21. April 1926 erblickte die spätere Regentin Elizabeth Alexandra Mary aus dem Hause Windsor das Licht der Welt und wurde nach dem Tod ihres Vaters - Details erfährt man über die empfehlenswerte Netflix-Serie „The Crown“ - bereits mit 25 Jahren Königin. 3sat zeigt „The Queen's Birthday Party“ nun als Highlight-Zusammenschnitt in Erstausstrahlung.

Zu Ehren der Queen spielten 2018 unter anderen auf: Tom Jones, Kylie Minogue, Sting und der jamaikanische Rapper Shaggy, Shawn Mendes, Ladysmith Black Mambazo, Craig David, Jazz-Sänger und Songwriter Jamie Cullum sowie „The Voice UK“-Star Donel Mangena. Viele der auftretenden Künstler wurden an diesem Abend vom BBC Concert Orchester unter der Leitung des musikalischen Direktors Steve Sidwell begleitet. Auch ein paar Musical-Einlagen sowie Swing-Klassiker mischte die künstlerische Leitung ins Programm, das die betagte Jubilarin selbst mit einem kurzen Bühnenauftritt „abnahm“.

Kylie Minogue ließ es mitsamt ihren Tänzern für die Queen krachen. Man wird schließlich nicht jeden Tag 92 Jahre alt. (ZDF / WDR / BBC / GUY LEVY)

Wer nach 90 Minuten noch nicht genug Pop-Revue gesehen hat, darf sich um 21.45 Uhr im „Best of Glastonbury 2017“ über weitere 60 Minuten Live-Pop freuen. Auch diese Auftritte wurde bislang noch nicht im deutschen Fernsehen gezeigt. Auf dem Programm des als „englisches Woodstock“ bezeichneten Traditionsfestivals standen im Jahr 2017: die Foo Fighters, Barry Gibb, Haim, Chic, Rag'n'Bone Man, Royal Blood, Katy Perry, Stormzy, Biffy Clyro, Emeli Sandé, The Killers, Lorde, Radiohead und Ed Sheeran.