Britta Heidemann, Degen-Legende, machte auch schlimme Augenblicke durch. (TVNOW)

Britta Heidemann (36) ist eine Gigantin ihres Sports. Als erste Degenfechterin überhaupt schaffte sie das „Goldene Triple“: Sie war zeitgleich amtierende Weltmeisterin (2007 in St. Petersburg), Olympiasiegerin (2008 in Peking) und Europameisterin (2009 in Plovdiv). Sie holte bei drei Teilnahmen an Olympischen Spielen (2004, 2008, 2012) stets eine Medaille (einmal Gold, zweimal Silber), erkämpfte bei zehn Weltmeisterschaften insgesamt elf Medaillen und bei fünf Europameisterschaften fünfmal Edelmetall. In ihrem Sport „entscheidet manchmal eine Sekunde über Sieg und Niederlage“. Und doch bescherte ihr ausgerchnet eine dieser „Sieg-Sekunden“ den bittersten Tag ihrer Karriere. Daran ließ sie ihre sieben Kameraden der VOX-Sportdoku „Ewigen Helden“ in ihrem Kariererückblick teilhaben.

Bei ihrer dritten Olympiateilnahme (2012, London) qualifizierte sie sich nach zwei entbehrungsreichen Jahren (Leistungstief, Motivationsloch, Hand-Operation) endlich wieder für ein Halbfinale. Mit 5:5 ging es gegen die Südkoreanerin Shin in die entscheidende Extraminute. Eine Sekunde vor Ende des „Sudden Death“ traf Britta zum Sieg. Aber statt tosendem Jubel schlug ihr Antipathie entgegen - die Menschen in der Halle litten mit der weinenden Geschlagenen, der Südkoreanerin. „Ich habe auch mit ihr gelitten. Aber ich war traurig, dass die Stimmung hundertprozentig gegen mich war. Es war nicht schön, den Hass der Menschen zu spüren. Es war der schwärzeste Moment meiner Karriere.“ Trotzdem holte sie im Finale nochmals Silber, sie unterlag - ausgerechnet im „Sudden Death“! - „Aber bei der Siegerehrung war ich dann doch bombenstolz!“

Degenfechterin Britta Heidemann startete bei drei Olympischen Spielen und holte jedes Mal eine Medaille. (TVNOW / Markus Hertrich)

Britta Heidemann ist in China ein Star

Das durfte sie auch in der vierten Woche der VOX-Spielshow sein. Sie gewann in „ihrer Woche“ gleich den Auftaktwettbewerb „Faultier“ und ließ sich am längsten hängen - an einer Stange über dem Swimmingpool der Sportlervilla. Sie ging als letzte baden und sicherte sich den ersten Wettkampfsieg bei „Ewige Helden“. Beim Sprint- und Taktik-Spiel „Tic Tac Toe“ wurde sie Dritte, wie auch in ihrem Heimpsiel „Musketier“. Es galt, herabrutschende Tafeln mit dem Degen zu treffen - und überraschenderweise verfehlte sie zwei. Das reichte, um nicht Erste zu werden! Eishockey-Crack Christian Ehrhoff siegte vor Gewichtheber-Gigant Matthias Steiner und Britta.

Britta Heidemanns schwärzester Tag: "Die Halle war gegen mich. Ich konnte den Hass spüren." (TVNOW)

In der Gesamtwertung führt nach der Hälfte der Wettkämpfe Ehrhoff (76 Punkte) vor Biathletin Andrea Burke (geb. Henkel, 70 Punkte) und Skispringer Sven Hannawald (65 Punkte). Wäre jetzt Schluss, wäre Heidemann als Vierte (59 Punkte) fürs Finale qualifiziert. So aber haben auch noch Steiner (56 Punkte), Handballerin Nadine Krause (53 Punkte), Boxerin Susi Kentikian (50 Punkte) und Bob-Hüne Kevin Kuske (41 Punkte) Chancen.

Für Britta Heidemann, die sich erst spät für den Degensport entschied und sich vorher auch als Leichtathletin, Schwimmerin und (wie ihre Mutter) moderne Fünfklämpferin talentiert zeigte, waren die Olympischen Spiele in Peking der größte Event ihres Lebens. Nicht nur wegen der Goldmedaille, sondern wegen ihrer Liebe zu China. 1999, in der 11. Klasse, lebte und lernte sie drei Monate lang in China und durfte dort mit der chinesischen Degen-Nationalmannschaft trainieren - und freundete sich mit der Chinesin Na an, die sie später bei den Weltmeisterschaften im Finale schlug. „Ich habe mich in China verliebt“, erzählte Heidemann - und sie zog es durch: Sie lernte Chinesisch, studierte später sogar „Reginalwissenschaften China“.

Britta Heidemann (links) weist ihre Helden-Kollegen in ihr Heimspiel "Musketier" ein. (TVNOW / Markus Hertrich)

Bei den Olympischen Spielen in Peking war sie die einzige deutsche Sportlerin, die fließend Chinesisch sprach und deshalb ein begehrter Talkgast, sie gab sogar im chinesischen TV ein 45-minütiges Live-Interview. Die Sendung sahen 150 Millionen Menschen. „Kleiner Mond“, wie Britta Heidemann in China genannt wird, ist dort die bekannteste und beliebteste deutsche Sportlerin. Lediglich Kult-Basketballer Dirk Nowitzki und Tischtennis-Star Timo Boll haben einen noch höheren Bekanntheitsgrad.

Wochensieg für den „kleinen Mond“

Treffsicher: Matthias Steiner wurde zweitbester "Musketier", noch vor Expertin Britta Heidemann. (TVNOW / Markus Hertrich)

2016 durfte Britta nicht zu Olympia nach Rio, obwohl sie zu den Top 20 der Welt gehörte. Im Februar 2018 beendete sie offiziell ihre aktive Karriere. Aber sie blieb dem Sport treu, ist Mitglied der IOC-Athletenkommission und der DFL Stiftung, engagiert sich für die Deutsche Krebshilfe, hält Vorträge, schrieb Bücher. „Es ist toll, wie sie für ihren Sport lebt“, lobte Andrea Burke. Damit gibt Britta nach eigenen Worten etwas zurück, denn: „Ich habe wegen des Sports auf nichts verzichten müssen, ich habe nur unglaublich viel gewonnen.“

Apropos gewinnen: In der vierten Woche der „Ewigen Helden“ schnitt sie punktgleich mit Christian Ehrhoff als Wochenbeste ab und erhielt wie auch der Eishockey-Star eine Goldmedaille. Nächste Woche (Dienstag, 19.03., 20.15 Uhr, VOX) blickt Skisprung-Legende Sven Hannawald auf seine bewegte Karriere zurück. Mit allen Höhen und Tiefen.