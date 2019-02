Thomas Gottschalk bekommt eine neue Chance im Fernsehen - bei seinem alten Heimatsender BR. (BR/Oliver Maier)

Natürlich steckt der Schalk der neuen BR-Literaturreihe schon von Anfang an im Nacken. Beziehungsweise im Namen: Das Fragezeichen, das an alte „Wetten, dass ..?“-Zeiten erinnert, aber auch Thomas Gottschalks Befähigung augenzwinkernd infrage zu stellen scheint, gehört zum neuen Sendungstitel „Gottschalk liest?“ fest dazu. Künftig wird der einstige Show-Moderator, der hinter dem Radio-Mikrofon beim BR bekannt wurde, im Bayerischen Fernsehen viermal im Jahr die 45-minütige Runde moderieren, die zusammen mit jeweils vier Gästen im Gespräch vier bemerkenswerte neue Bücher vorstellen wird. Und die sollte Gottschalk dann tatsächlich gelesen haben.

Vielleicht war da schon immer ein tief sitzendes Minderwertigkeitsgefühl, von den intellektuellen Eliten im Land trotz seiner enormen Popularität und seiner späten, reichlich ungewöhnlichen Männerfreundschaft mit dem 2013 verstorbenen deutschen Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki doch nicht richtig ernst genommen zu werden. Immer wieder kokettierte der langjährige „Wetten, dass ..?“-Moderator Thomas Gottschalk jedenfalls damit, dass er ein Germanistikstudium absolvierte und fast Gymnasiallehrer in seiner fränkischen Heimat geworden wäre. Und als zuletzt verheerende Waldbrände seine Villa in Kalifornien bis auf die Grundmauern zerstörten, zeigte sich der Mann, der mit seiner „Herbstblond“-Autobiografie selbst zum Bestseller-Autor wurde, demonstrativ zerknirscht: In den Flammen war ein handschriftliches Original des Rainer-Maria-Rilke-Gedichts „Der Panther“ vernichtet worden. Es wirkte so, als hätte dieser literaturgeschichtliche Verlust Gottschalk am härtesten getroffen.

Thomas Gottschalk wäre fast mal Lehrer geworden. (BR/Philipp Kimmelzwinger)

Nun geht es in der ersten Sendung mit den Gästen Vea Kaiser (Autorin des Romans „Rückwärtswalzer“), Gottschalks schreibender Moderatorenkollegin Sarah Kuttner („Kurt“), Daniel Biskup ('„Wendejahre“) und dem Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach („Kaffee und Zigaretten“) los. Aufgezeichnet wird die Gesprächsrunde, die Gottschalk pointiert, aber nicht dominierend prägen soll, in Augsburg. In den nächsten Sendungen - insgesamt vier sollen es 2019 werden - geht es in weitere bayerische Landesteile.

Der neuen Aufgabe - und auch möglichem hämischen Presse-Echo - sieht der mittlerweile zwar „herbsblonde“, aber immer noch sympathisch jugendliche „Bruder Leichtfuß“ mit der ihm üblichen Gelassenheit entgegen. „Ich muss sagen, dass die Kultur für mich natürlich glattes Eis ist, auf dem auszurutschen es mich immer freut“, sagte Gottschalk in einem BR-Interview zur Bekanntgabe des Sendungsstarts. „Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er zum Tanzen aufs Eis.“