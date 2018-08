Gregor Brunner (Holger Matthias Wilhelm) und seine Fanny (Katrin Lux) feiern eine echte Waldhochzeit. (BR / Marco Orlando Pichler)

Nach einigen Problemen und Hindernissen ist es endlich soweit: Bei der beliebten Familienserie „Dahoam is Dahoam“ steht die Traumhochzeit an! Nachdem Brunnerwirt Gregor (Holger M. Wilhelm) seiner Fanny (Katrin Lux) genau zum Zehn-Jahre-Jubiläum 2017 einen Antrag gemacht hatte, begeht das Traumpaar der BR-Produktion nun die große „Waldhochzeit“ mitten in der Natur. Der bayerische Sender zeigt das Serienereignis am Donnerstag, 27.9., um 19.30 Uhr. In einer Gastrolle zu sehen ist der österreichische Schauspieler Helmut Berger ( „SOKO Kitzbühel“) als Fannys Vater.

Kennengelernt hatten sich die beiden beliebten Figuren der Serie im Herbst 2013, als die Österreicherin Fanny in Lannsing als Köchin beim Brunnerwirt aushalf, und sich schließlich in Gregor verliebte. Probleme gab es seither zuhauf: von der partiellen Erblindung Fannys über alte Verehrer bis zum unerfüllten Kinderwunsch. Über die Jahre wurde das Paar samt seiner Patchworkfamilie zum Publikumsliebling des Formats, das seinen Status als erfolgreichste Vorabendserie in Bayern festigen konnte.