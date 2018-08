Haare, Musik, Spaß - juhu! Peppy wurde von Lena Meyer-Landrut synchronisiert, die den Charakter der Troll-Prinzessin mit echtem Leben und viel Humor ausfüllt. (Sat.1 / 2016 DreamWorks Animation, L.L.C. All rights reserved.)

Singen, tanzen, kuscheln, kuscheln, tanzen, singen - den ganzen Tag. Kein Wunder, dass die Trolls so glücklich sind. Ganz anders die garstigen Bergens: Die sind nur glücklich, wenn sie Trolls im Bauch haben. Grässliche Ungeheuer, die putzige kleine Knuffis fressen - klingt ganz schön brutal. Tatsächlich ist diese Geschichte aber alles andere als das, zumindest ist sie nicht „brutal“ im herkömmlichen Sinne: Der Animationsfilm „Trolls“ (2016), den SAT.1 zum ersten Mal im Free-TV zeigt, und in dem Regisseur Mike Mitchell die einst extrem populären Spielzeugtrolle mit buntem XXL-Haar zum Leben erweckt, erweist sich als pappsüßes Feelgood-Musical in knalligen Farben. Es droht der Zuckerschock!

Die Geschichte beginnt mit dem Trollstag. Es gab eine Zeit, da veranstalteten die Bergens einmal im Jahr das große Fressen: Sie pflückten die süßen Monster von einem Baum, um den sie eine ganze Stadt gebaut haben, und kosteten für einen kurzen Moment vom großen Glück. Aber das war einmal: Seit König Peppy, 20 Jahre ist das nun her, sein regenbogenbuntes Mini-Volk heldenhaft aus der Gefangenschaft befreite, versinken die Bergens endgültig in Trübsal und schlechter Laune, während die Trolls in ihrem Glück baden. Also: singen, tanzen, kuscheln, singen ...

Prinzessin Poppy beweist Mut: Bisher bestand ihr Leben aus singen, tanzen und kuscheln. Jetzt muss sie sich plötzlich einer ganz anderen Aufgabe stellen. (Sat.1 / 2016 DreamWorks Animation, L.L.C. All rights reserved.)

Mit Prinzessin Poppy (trefflich synchronisiert von Happy-Troll Lena Meyer-Landrut) ganz oben auf dem Podest, veranstalten sie in ihrem märchenhaften Wald, nicht allzu weit von Bergenstadt, ein rauschendes Fest. Viel zu laut, warnt Branch (Mark Foster), der einzige Troll, der nie-nie-niemals tanzt oder singt oder kuschelt. Doch niemand will auf den übervorsichtigen Langweiler hören, und so kommt es, wie es kommen muss: Die Trolls werden entdeckt, landen im Sack und bald schon wieder auf der Speisekarte. Zurück bleiben nur eine Handvoll Buntlinge, darunter Poppy und Branch, die sich umgehend auf Rettungsmission begeben.

So nimmt ein gnadenlos glückliches Dreamworks-Abenteuer seinen Lauf, das funkelt und glitzert, bis die Augen bluten, und mit seiner schieren Farbwucht neue Maßstäbe setzt. Für kleine und große Mädchen, die Freude an langem Haar und Glitter haben, wird „Trolls“ wunderbar funktionieren. Der launige Soundtrack, für den federführend Justin Timberlake verantwortlich war, fräst sich mit eigens für den Film komponierten Pop-Nummern und trollig interpretierten Disco-Klassikern sofort ins Ohr; die Figuren und die Welt, in der sie leben, wurden in ansprechendem Filz-Design animiert; und gerade die kleine Poppy punktet immer wieder mit schnippischem Witz.